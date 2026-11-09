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Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf
Großer Protest vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf
Gewerkschaft PRO-GE / zVg
Ardo-Beschäftigte sauer

"Hände weg von unseren Jobs" – Hunderte protestieren

Rund 300 Menschen protestierten am Montag vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf. Die Verhandlungen über einen Sozialplan stecken fest.
Von Niederösterreich Heute
09.11.2026, 09:59
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Mit Parolen wie "Verantwortung lässt sich nicht einfrieren" und "Hände weg von unseren Jobs" machten am Montagmorgen rund 300 Menschen vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) ihrem Ärger Luft. Wie der ORF Niederösterreich berichtet, beteiligten sich auch mehrere Gemüsebauern an der Protestkundgebung. Der Tiefkühlgemüsehersteller will sein Werk im August 2027 schließen. Rund 240 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen.

240 Jobs in Gefahr – jetzt wird bei Ardo gestreikt

Organisiert wurde die Kundgebung von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Hintergrund sind die festgefahrenen Verhandlungen über einen Sozialplan. Nach sechs erfolglosen Gesprächsrunden ist eine Einigung weiterhin nicht in Sicht.

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"Solidarität muss jetzt spürbar werden"

"Es ist wichtig, dass Solidarität jetzt spürbar wird", erklärte PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder laut ORF bei der Kundgebung. Es gehe um eine große gemeinsame Lösung für die Beschäftigten.

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber kritisierte, dass noch immer kein angemessenes Sozialplanangebot auf dem Tisch liege. Auch eine Arbeitsstiftung sei "wichtig und entscheidend", betonte sie laut ORF.

Besonders scharfe Kritik kam von Arbeiterkammer-NÖ-Präsident Markus Wieser. Er bezeichnete das Vorgehen des Konzerns und dessen Rückzug aus Österreich als "skrupellos". Ardo müsse endlich "das soziale Gewissen" zeigen und einen Beitrag zur Absicherung der Mitarbeiter leisten.

Jetzt droht ein Schiedsgericht

Die Gewerkschaft PRO-GE fordert deutliche Nachbesserungen beim Sozialplan. Die ursprünglich für Freitag angesetzte Verhandlungsrunde wurde auf Donnerstag verschoben. Laut Betriebsrat liegen die Positionen weiterhin weit auseinander.

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Sollte innerhalb der kommenden zwei Wochen keine Einigung erzielt werden, will der Betriebsrat ein Schiedsgericht einschalten. Dort soll geklärt werden, welche Abfindungen den Beschäftigten zustehen.

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Lösung für Bauern, Mitarbeiter warten weiter

Während die Zukunft der Mitarbeiter ungewiss bleibt, zeichnet sich für die betroffenen Gemüsebauern eine Lösung ab. Heimische Unternehmen wie Schneiders Gemüseland und Waldland wollen ihre Verarbeitung ausbauen. Zudem wurde eine Partnerschaft zwischen Iglo und Schneiders Gemüseland ab Frühjahr 2027 angekündigt.

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PRO-GE-Chef Binder fordert nun, dass auch die Beschäftigten davon profitieren. Die Unternehmen, die künftig die Gemüseverarbeitung übernehmen, sollten den Ardo-Mitarbeitern Arbeitsplätze anbieten. Zudem brauche es bei Bedarf Umschulungsmöglichkeiten.

red, 09.11.2026, 09:59
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