i Der Weihnachtsmarkt ist vom 14. November bis 20. Dezember jeweils samstags und sonntags sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember geöffnet. SKB / Zsolt Marton Adventzauber im Marchfeld Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof startet am 14. November Ab 14. November verwandelt sich Schloss Hof in Niederösterreich in ein Weihnachtsparadies: Auf Besucher warten Lichtinstallationen, Punsch und Musik. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 14. November ist es so weit: Auf Schloss Hof im niederösterreichischen Marchfeld beginnt die Weihnachtszeit. Bis zum 20. Dezember verwandelt sich das prachtvolle Barockschloss an den Wochenenden in einen stimmungsvollen Adventmarkt. Auch am 7. und 8. Dezember ist geöffnet.

Zwischen festlich geschmückten Ständen, funkelnden Lichtern und historischer Kulisse können sich Besucher auf Weihnachten einstimmen. Angeboten werden traditionelles Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten und ein umfangreiches Programm für die ganze Familie.

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Lebende Krippe und Lichterzauber

Ein besonderer Höhepunkt ist der festliche Lichterzauber mit leuchtenden Figuren und Lichtinstallationen. Im Gutshof wartet zudem eine lebende Krippe mit tierischen Bewohnern. Weihnachtsmusik von Bläsergruppen und Chören sorgt im Arkadenhof für die passende Stimmung.

Traditioneller Adventmarkt auf Schloss Hof i ?

Auch für die kleinen Besucher gibt es einiges zu entdecken. In der Lebkuchenwerkstatt können Kinder ihre eigenen Lebkuchen verzieren, in der Bastelwerkstatt Weihnachtsgeschenke gestalten und in der Schreibstube persönliche Briefe ans Christkind verfassen. Dazu kommen Ponyreiten, Kasperltheater und verschiedene Zaubershows.

Wiener Philharmoniker sorgen für Weihnachtsstimmung

Musikalisch hat der Weihnachtsmarkt ebenfalls einiges zu bieten. Am 6. Dezember spielt ein Ensemble der Wiener Philharmoniker gleich zwei Weihnachtskonzerte. Am 8. Dezember tritt das Varga Quartett Wien auf.

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Wer noch tiefer in die Weihnachtswelt eintauchen möchte, kann auch die Prunkräume des Schlosses besuchen. Die Sonderausstellung "Bald ist Heilige Nacht – Was das schönste Fest des Jahres ausmacht" widmet sich in sieben Räumen den Traditionen rund um den Heiligen Abend.

So viel kostet der Eintritt

Der Weihnachtsmarkt ist vom 14. November bis 20. Dezember jeweils samstags und sonntags sowie zusätzlich am 7. und 8. Dezember geöffnet. Besucher können täglich von 10 bis 19 Uhr durch den Adventmarkt spazieren. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder zwischen sechs und 18 Jahren bezahlen 6 Euro. Wer zusätzlich das Schloss besichtigen möchte, zahlt 24 Euro für Erwachsene beziehungsweise 13,50 Euro für Kinder.

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Shuttle-Bus für Weitreisende

Für Besucher aus Wien gibt es einen eigenen Shuttlebus. Dieser startet um 14.15 Uhr beim Museum für angewandte Kunst (MAK). Ein anderes Shuttle fährt aus Bratislava zum Weihnachtsmarkt.

Die Bilder des Tages i ?

Wer also schon Mitte November in Weihnachtsstimmung kommen möchte, muss nicht bis zum ersten Advent warten.