i Auch ein Notarzt und der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle gerufen. DOKU NÖ Fünf Personen betroffen Schwerer Unfall in Schwechat fordert drei Verletzte Zwei Autos krachten am Samstagabend in Schwechat zusammen. Fünf Personen mussten versorgt werden, drei davon kamen ins Spital. Von Victoria Carina Frühwirth 08.11.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend, 7. November, in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Pkw zusammen. Für die Rettungskräfte folgte ein Großeinsatz.

Fünf Personen mussten versorgt werden

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend das Rote Kreuz Schwechat sowie das Rote Kreuz Mödling mit einem Rettungswagen aus Biedermannsdorf. Auch ein Notarzt und der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle gerufen.

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Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich das Ausmaß des Unfalls: Insgesamt fünf Personen waren an dem Zusammenstoß beteiligt und mussten medizinisch versorgt werden.

Drei Verletzte ins Spital gebracht

Nach der Erstversorgung am Unfallort mussten drei Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Folgenschwerer Unfall in Schwechat i ?

Für die anschließende Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Feuerwehr angefordert. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Autos kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.