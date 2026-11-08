Startseite Österreich Niederösterreich
Auch ein Notarzt und der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle gerufen.
Auch ein Notarzt und der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle gerufen.
DOKU NÖ
Fünf Personen betroffen

Schwerer Unfall in Schwechat fordert drei Verletzte

Zwei Autos krachten am Samstagabend in Schwechat zusammen. Fünf Personen mussten versorgt werden, drei davon kamen ins Spital.
Von Victoria Carina Frühwirth
08.11.2026, 22:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend, 7. November, in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Pkw zusammen. Für die Rettungskräfte folgte ein Großeinsatz.

Traktor in Vollbrand: 70 Feuerwehrleute im Löschangriff

Fünf Personen mussten versorgt werden

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend das Rote Kreuz Schwechat sowie das Rote Kreuz Mödling mit einem Rettungswagen aus Biedermannsdorf. Auch ein Notarzt und der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle gerufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich das Ausmaß des Unfalls: Insgesamt fünf Personen waren an dem Zusammenstoß beteiligt und mussten medizinisch versorgt werden.

Drei Verletzte ins Spital gebracht

Nach der Erstversorgung am Unfallort mussten drei Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Für die anschließende Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Feuerwehr angefordert. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Autos kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

VF, 08.11.2026, 22:07
Mehr zum Thema
Verkehrsunfall Unfall Schwechat Bergung

Weiterlesen

Weitere Storys
Rotes Kreuz Notarzt Feuerwehreinsatz Verletzung Bruck an der Leitha
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote