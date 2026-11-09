i Licht aus für das geplante, gigantische Rechenzentrum in Zistersdorf (Gänserndorf) pixabay.com Bürgermeister resigniert Mega-Rechenzentrum in NÖ ist jetzt endgültig abgesagt Aus für das gigantische Rechenzentrum in Zistersdorf! Nach wochenlangen Diskussionen sind die Pläne für das 14 Hektar große Projekt vom Tisch. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Kehrtwende im Weinviertel! In Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) sollte auf einer Fläche von rund 14 Hektar (das entspricht etwa 20 Fußballfeldern) ein riesiges Rechenzentrum entstehen – "Heute" berichtete. Doch daraus wird jetzt nichts. Das umstrittene Vorhaben ist abgesagt.

Wie die "NÖN" berichtet, ist das Projekt endgültig vom Tisch. Bürgermeister Elmar Schöberl (ÖVP) muss damit seine Hoffnungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts vorerst begraben.

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Funkstille beim Projektbetreiber

Dabei hatte die Gemeinde große Pläne mit dem Areal nordöstlich von Zistersdorf. Neue Betriebe und Arbeitsplätze sollten entstehen. Doch schon in den vergangenen Monaten war es verdächtig ruhig um das Mega-Projekt geworden. Laut Bürgermeister Schöberl habe es ohnehin nie ein konkretes Projekt gegeben. Die Datacenter Zistersdorf GmbH & Co KG, die hinter den Plänen stand, habe sich seit Monaten nicht mehr bei der Gemeinde gemeldet.

Hinter der Gesellschaft stehen ein deutscher Windkraftbetreiber und ein Salzburger Immobilieninvestor. Letzterer musste im Sommer mit einer anderen Gesellschaft Insolvenz anmelden.

Bürgermeister will weiter Arbeitsplätze schaffen

Für die rund 5.500 Einwohner zählende Stadt bedeutet die Absage auch einen Rückschlag bei den Bemühungen um neue Arbeitsplätze. Denn die Gemeinde würde das Areal weiterhin gerne wirtschaftlich nutzen. "Momentan gibt es keine Interessenten für die Fläche", erklärt Bürgermeister Schöberl gegenüber dem "Standard".

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Schon im September hatte das geplante Rechenzentrum für heftige Diskussionen gesorgt. Während die Gemeinde auf wirtschaftliche Impulse hoffte, kritisierten Gegner den enormen Flächenverbrauch und offene Fragen rund um das Vorhaben.

Grüne jubeln über Aus für Mega-Projekt

Ganz anders fällt die Reaktion bei den Grünen aus. Landtagsabgeordneter Georg Ecker sieht sich durch die Absage bestätigt. "Viele Menschen haben in den letzten Wochen öffentlich und hinter den Kulissen Druck gemacht, dass dieses Projekt abgesagt wird. Jetzt ist es geschafft", freut sich Ecker.

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Für ihn war das Rechenzentrum von Anfang an eine Fehlplanung. Ein beträchtlicher Teil der vorgesehenen Fläche sei hochwertiges Ackerland. Außerdem hätte das Vorhaben aus seiner Sicht dem Raumordnungsgesetz widersprochen. "Niederösterreich zählt zu den Europameistern bei der Bodenversiegelung. Gleichzeitig haben wir zahlreiche Industriebrachen, die nicht genutzt werden", kritisiert Ecker. Sein abschließender Appell: "Neben digitaler Infrastruktur müssen wir auch auf die Ernährungsinfrastruktur schauen. Und das sind die fruchtbaren Äcker im Weinviertel."