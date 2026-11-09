Nach Kündigung schuldet Firma Frau 1.170 Euro

Drei Jahre lang arbeitete eine Frau in einem Handelsbetrieb in Vösendorf (Bezirk Mödling). Doch nach ihrer Kündigung durch den Arbeitgeber folgte die nächste böse Überraschung: Bei der Endabrechnung fehlte plötzlich ein ordentlicher Batzen Geld.
Die Angestellte wollte auf Nummer sicher gehen und ließ ihre Abrechnung von der Arbeiterkammer Niederösterreich überprüfen. Und siehe da: Gleich 16 offene Urlaubstage waren vom Arbeitgeber nicht berücksichtigt worden!
Die Rechtsexperten der AK Niederösterreich schalteten sich ein und forderten das ausstehende Geld ein. Mit Erfolg! Das Handelsunternehmen lenkte ein und überwies der ehemaligen Mitarbeiterin 1.169,98 Euro netto an Urlaubsersatzleistung nach.
Für AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser ist der Fall besonders ärgerlich: "Wenn in diesem Fall bei der Endabrechnung mehr als zwei Wochen Urlaubsersatzleistung vorenthalten werden, ist das kein kleiner Rechenfehler mehr."
Der Fall zeigt, wie teuer eine fehlerhafte Endabrechnung für Arbeitnehmer werden kann, heißt es. Nicht nur offene Urlaubstage, sondern auch Überstunden und Sonderzahlungen können bei der letzten Gehaltsabrechnung unter den Tisch fallen.
Wer nach einer Kündigung seine Endabrechnung genau kontrollieren lässt, kann sich viel Geld zurückholen. Für die Frau aus Vösendorf machte sich der Gang zur AK jedenfalls bezahlt – mit fast 1.170 Euro mehr auf dem Konto.