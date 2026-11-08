i Nach Umzug nach Wien: MediaMarkt trennt sich vom Inventar der bisherigen Österreich-Zentrale. iStock Große Räumung MediaMarkt: Jetzt kommt alles unter den Hammer Nach mehr als 35 Jahren hat MediaMarkt seine Zentrale in Vösendorf verlassen. Jetzt wird ausgeräumt, und selbst die Zimmerpflanzen müssen weg. Von Team Wirtschaft 08.11.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Schreibtisch über die Kaffeemaschine bis hin zur Zimmerpflanze: Bei MediaMarkt wird jetzt ordentlich ausgemistet. Nach dem Umzug der österreichischen Unternehmenszentrale kommen 667 Posten aus der ehemaligen Firmenzentrale in Vösendorf (NÖ) unter den Hammer. Darunter befindet sich auch teils neuwertige Büroausstattung.

Wer auf der Suche nach Möbeln oder Einrichtungsgegenständen ist, kann ab sofort mitbieten. Die Versteigerung läuft über das österreichische Auktionsportal Aurena.

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Sogar die Betriebskantine wird versteigert

Das Angebot ist umfangreich. Zum Verkauf stehen unter anderem die Ausstattung für rund 250 Büroarbeitsplätze, Möbel aus Besprechungsräumen und die Einrichtung der Betriebskantine.

Auch kleinere Gegenstände werden verwertet. Der Online-Katalog enthält beispielsweise Schreibtische, Sitzgruppen und Kaffeemaschinen. Selbst Pflanzen aus den früheren Büroräumen sollen neue Besitzer finden.

Hinter der Aktion steckt die Lehner GmbH aus Scharten in Oberösterreich. Das Unternehmen firmiert unter dem Namen LENOX-Trading.at und ist auf die Verwertung von Betriebsausstattungen spezialisiert.

Die Oberösterreicher haben das gesamte Inventar pauschal gekauft und übernehmen nun die vollständige Räumung sowie den teilweisen Rückbau der ehemaligen MediaMarkt-Zentrale.

Die noch brauchbare Einrichtung soll nicht entsorgt, sondern weiterverwendet werden. Nach dem Willen von MediaMarkt sollen die Möbel und Geräte damit eine zweite Verwendung finden.

An diesem Tag können Interessierte zuschlagen

Wer die Gegenstände vor dem Bieten persönlich anschauen möchte, hat dazu am Freitag, dem 13. November, von 12 bis 14 Uhr Gelegenheit. Besichtigt werden kann die Ausstattung direkt am bisherigen Standort im SCS-Bürocenter B2 in Vösendorf.

Die Online-Versteigerung endet am Montag, dem 16. November. Wer erfolgreich mitbietet, kann seine ersteigerten Gegenstände am Mittwoch, dem 18. November, oder Donnerstag, dem 19. November, jeweils zwischen 8 und 15 Uhr abholen.

Die Bilder des Tages i ?

MediaMarkt sitzt jetzt im höchsten Gebäude Österreichs

Grund für die ungewöhnliche Versteigerung ist ein großer Standortwechsel. MediaMarkt hat seine Österreich-Zentrale zuletzt von Vösendorf nach Wien verlegt. Die rund 250 Mitarbeiter sind in den 250 Meter hohen DC Tower 1 in der Donaustadt übersiedelt. Dort nutzt der Elektronikhändler etwa 3.000 Quadratmeter Bürofläche auf drei Stockwerken.

Der bisherige Firmensitz in Vösendorf wird bis Ende 2026 endgültig aufgelassen.