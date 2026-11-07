i Betten Reiter beschäftigt derzeit 385 Mitarbeiter und betreibt 18 Standorte in Österreich. @ Betten Reiter 18 Filialen in Österreich Betten Reiter – große Änderung nach 73 Jahren Nach mehr als sieben Jahrzehnten bekommt Betten Reiter einen neuen Eigentümer. Für die 385 Beschäftigten und 18 Filialen soll sich wenig ändern. Von Team Wirtschaft 07.11.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Eigentümerwechsel bei einem der bekanntesten österreichischen Heimtextilhändler: Betten Reiter wird von der oberösterreichischen Loxone Lighthouse GmbH übernommen.

Das 1953 gegründete Unternehmen bekommt damit nach 73 Jahren eine neue Eigentümerin.

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Loxone Lighthouse übernimmt sämtliche Anteile an der H.R.S. Textil GmbH, der Konzernobergesellschaft der Reiter Gruppe. Verkäufer sind die Cornelia Hildebrand Privatstiftung und die Theresia Strumberger Privatstiftung. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Ganz abgeschlossen ist der Deal allerdings noch nicht. Die Transaktion wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung angemeldet. Nach der behördlichen Freigabe soll die Übernahme rückwirkend mit 1. März 2026 vollzogen werden.

Geschäftsführung bleibt im Amt

Für die Kunden und Beschäftigten soll der Eigentümerwechsel zunächst keine größeren Einschnitte bringen. Die Geschäftsführung mit Monika Zechmeister und Peter Hildebrand bleibt unverändert. Auch Hildebrand selbst will weiterhin aktiv im Unternehmen tätig sein.

Peter Hildebrand (Betten Reiter, re.) und Loxone-Lighthouse-Geschäftsführer Rainer Eisner. LOXONE

"Es ist mir ein Herzensanliegen, Betten Reiter sicher in die Zukunft zu führen", erklärt der Geschäftsführer. Mit Loxone Lighthouse habe man eine Nachfolgerin gefunden, die das Lebenswerk im Sinne des Unternehmens, der Standorte, der Belegschaft und der Kunden weiterführen werde.

Auch die neue Eigentümerin betont, dass sie langfristige Pläne verfolgt. "Wir sind keine kurzfristigen Finanzinvestoren, sondern langfristige und nachhaltige Eigentümer. Wir werden den bisher so erfolgreichen Kurs bei Betten Reiter fortsetzen", sagt Loxone-Lighthouse-Geschäftsführer Rainer Eisner.

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385 Mitarbeiter und 18 Filialen

Betten Reiter beschäftigt derzeit 385 Mitarbeiter und betreibt 18 Standorte in Österreich. Der Hauptsitz sowie die hauseigene Manufaktur befinden sich in Leonding bei Linz. Zuletzt erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Jahresumsatz von rund 86 Millionen Euro. Nach eigenen Angaben ist Betten Reiter damit Marktführer bei Heimtextilien in Österreich.

Die neue Eigentümerin wurde 2020 gegründet und gehört zur Loxone-Gruppe mit Sitz in Kollerschlag im Mühlviertel. Loxone Lighthouse ist auf die Übernahme mittelständischer Unternehmen in Österreich und Deutschland spezialisiert. Seit der Gründung wurden nach eigenen Angaben mehr als zehn Firmen übernommen. Dazu zählt seit 2025 auch der Verpackungsspezialist Flexopack aus Allhaming.

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Für Betten Reiter beginnt damit ein neues Kapitel. Die Marke, die Standorte und die bisherige Führung sollen bestehen bleiben – künftig allerdings unter einem neuen Eigentümer.