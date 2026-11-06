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Audi startet in den USA neu durch.
Audi startet in den USA neu durch.
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7 Milliarden Dollar

Audi plant Mega-Investition in den USA

Der Autobauer Audi erwägt, seine geplante SUV-Fabrik in Georgia massiv auszubauen. Insgesamt könnten bis zu sieben Milliarden Dollar fließen.
Von Newsdesk Heute
06.11.2026, 12:06
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Audi hat große Pläne in den USA. Die VW-Tochter will im US-Bundesstaat Georgia eine neue SUV-Fabrik bauen – für stolze vier Milliarden Dollar.

Doch damit nicht genug: Interne Dokumente zeigen, dass der deutsche Autobauer bereits eine Erweiterung ins Auge fasst, die weitere drei Milliarden Dollar kosten würde.

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Audi-CEO Gernot Dollner (re.) unterstützte US-Präsident Donald Trump im Midterms-Wahlkampf - und sorgte damit für einen Skandal.
Audi-CEO Gernot Dollner (re.) unterstützte US-Präsident Donald Trump im Midterms-Wahlkampf - und sorgte damit für einen Skandal.
Reuters

Damit würde die Investition auf insgesamt sieben Milliarden Dollar anwachsen, heißt es auf n-tv.

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Zölle sollen sinken

Im Gegenzug für die massive Investition erwartet Audi, dass die Zölle für Fahrzeugimporte aus der EU gesenkt werden. Die neue Fabrik würde SUVs für den amerikanischen Markt produzieren.

    Für Audi wäre es ein wichtiger Schritt, um seine Position am hart umkämpften US-Markt zu stärken und gleichzeitig Zollprobleme zu umgehen.

    red, 06.11.2026, 12:06
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