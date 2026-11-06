Audi plant Mega-Investition in den USA

Audi hat große Pläne in den USA. Die VW-Tochter will im US-Bundesstaat Georgia eine neue SUV-Fabrik bauen – für stolze vier Milliarden Dollar.
Doch damit nicht genug: Interne Dokumente zeigen, dass der deutsche Autobauer bereits eine Erweiterung ins Auge fasst, die weitere drei Milliarden Dollar kosten würde.
Damit würde die Investition auf insgesamt sieben Milliarden Dollar anwachsen, heißt es auf n-tv.
Im Gegenzug für die massive Investition erwartet Audi, dass die Zölle für Fahrzeugimporte aus der EU gesenkt werden. Die neue Fabrik würde SUVs für den amerikanischen Markt produzieren.
Für Audi wäre es ein wichtiger Schritt, um seine Position am hart umkämpften US-Markt zu stärken und gleichzeitig Zollprobleme zu umgehen.