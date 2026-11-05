i iPad mini, Macs, TV-Box: Allein im heurigen November bringt Apple sechs Neuheiten auf den Markt. Apple / Heute.at Das kommt jetzt Apple bringt im November gleich sechs Neuheiten heraus Apple legt im November nach: Fünf neue Macs und iPads starten am Freitag in Österreich, eine Woche später folgt Apple TV 4K. Von Team Wirtschaft 05.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Apple geht es im November Schlag auf Schlag. Der US-Technologiekonzern bringt kurz vor Weihnachten gleich eine ganze Reihe neuer Geräte auf den Markt. Allein am Freitag, dem 6. November, starten fünf neue Computer und Tablets in Österreich. Eine Woche später folgt eine neue Generation von Apple TV 4K.

Mit dabei sind ein MacBook Pro, das erstmals einen Touchscreen besitzt, ein neues iPad mini mit OLED-Display, ein schnellerer iMac und weitere Modelle der MacBook-Reihe.

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MacBook Pro bekommt erstmals einen Touchscreen

Die größte technische Neuerung steckt im MacBook Pro. Erstmals lässt sich ein Apple-Laptop nicht nur mit Tastatur und Maus, sondern auch direkt über den Bildschirm bedienen.

Das neue MacBook Pro mit PROLED XDR Display besitzt einen Tandem-OLED-Bildschirm mit bis zu 2.000 Nits Spitzenhelligkeit und 120 Hertz Bildwiederholrate. Auch die vom iPhone bekannte Dynamic Island hält Einzug auf dem Mac. Dort werden unter anderem laufende Aktivitäten angezeigt.

Apple bietet das Gerät in zwei Größen mit 14 und 16 Zoll sowie den Prozessoren M5 Pro und M5 Max an. Die Akkulaufzeit soll bis zu 24 Stunden betragen.

In Österreich kostet das 14-Zoll-Modell mit M5 Pro und 24 GB Arbeitsspeicher ab 3.299 Euro, die 16-Zoll-Version ab 3.899 Euro. Mit dem stärkeren M5 Max und 36 GB RAM steigen die Einstiegspreise auf 5.119 bzw. 5.599 Euro. Verkaufsstart ist der 6. November.

Noch ein neues MacBook Pro kommt

Damit nicht genug: Gleichzeitig bringt Apple ein weiteres MacBook Pro auf den Markt. Das 14-Zoll-Modell erhält den neuen M6-Chip, behält aber das klassische Liquid Retina XDR Display ohne Touchfunktion.

Der neue Prozessor soll unter anderem bei aufwendigen Anwendungen, Grafikarbeiten und künstlicher Intelligenz mehr Leistung bringen. Apple verspricht auch bei diesem Modell bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit.

Das MacBook Pro mit M6 und 16 GB Arbeitsspeicher sowie 1 TB Systemspeicher kostet in Österreich ab 2.299 Euro und ist ebenfalls ab 6. November erhältlich.

iMac erhält neuen Chip und sieben Farben

Auch Apples Schreibtischcomputer wird erneuert. Der neue iMac kommt mit dem M6-Chip und soll damit deutlich schneller arbeiten als sein Vorgänger.

Äußerlich bleibt Apple dem bekannten Konzept treu: Der komplette Computer steckt hinter einem 24 Zoll großen 4,5K-Retina-Display. Das Gehäuse gibt es wieder in sieben Farben, darunter Blau, Grün, Pink, Gelb, Violett, Orange und Silber.

Neu sind außerdem WLAN 7 und Bluetooth 6. Vor allem bei Anwendungen mit künstlicher Intelligenz verspricht Apple deutliche Leistungssteigerungen.

Der neue iMac kostet in Österreich ab 1.799 Euro. Eine stärkere Ausführung startet bei 1.999 Euro. Beide kommen am 6. November in den Handel.

iPad mini wird größer, dünner und wasserdicht

Eine umfangreiche Überarbeitung erhält auch das kleinste Tablet von Apple. Das neue iPad mini bekommt erstmals einen OLED-Bildschirm. Die Displaydiagonale wächst auf 8,5 Zoll, während die Ränder schmaler werden.

Mit nur 5,4 Millimetern ist das Gerät deutlich dünner als bisher. Außerdem ist es nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Für mehr Leistung sorgt der neue A20-Pro-Chip.

Apple hat zudem die Frontkamera verändert. Die 12-Megapixel-Kamera sitzt nun an der Längsseite des Tablets, was vor allem bei Videoanrufen praktisch sein soll.

Das neue iPad mini ist in den Farben Mitternacht und Polarstern mit 128, 256 oder 512 GB Speicher erhältlich.

In Österreich startet der Preis bei 749 Euro für die WLAN-Version. Mit zusätzlicher Mobilfunkverbindung kostet das Gerät ab 919 Euro. Ein neues Smart Folio gibt es um 89 Euro. Verkaufsstart ist der 6. November.

Eine Woche später kommt Apple TV 4K

Am Freitag, dem 13. November, folgt die nächste Neuheit: Apple bringt die vierte Generation von Apple TV 4K auf den Markt.

Die kleine Box für den Fernseher erhält den A19-Chip, der laut Apple bis zu 50 Prozent mehr Prozessorleistung und die doppelte Grafikleistung seines Vorgängers bietet.

Besonders praktisch ist eine Neuerung bei der Fernbedienung. Die Siri Remote unterstützt jetzt Apples Suchfunktion "Wo ist?" und kann einen Ton abspielen. Wer sie auf der Couch verlegt, kann sie damit leichter wiederfinden.

Apple TV 4K besitzt außerdem drei eingebaute Mikrofone. Damit lässt sich Siri direkt per Sprachbefehl nutzen, ohne die Fernbedienung in die Hand zu nehmen.

Mit vier passenden HomePod-Lautsprechern soll sich zudem erstmalig ein Surround-Sound-System für das Wohnzimmer einrichten lassen.

Das neue Apple TV 4K kostet in Österreich 349 Euro.

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Diese Neuheit schafft es nicht nach Österreich

Bei all den neuen Geräten gibt es allerdings eine Ausnahme. Das ebenfalls für November angekündigte Smart-Home-Display HomeView wird vorerst nicht in Österreich verkauft.

Das Gerät mit 7-Zoll-Bildschirm soll unter anderem Musik abspielen, Videoanrufe ermöglichen und das vernetzte Zuhause steuern. Apple bietet es ab 13. November in mehreren Ländern an, nicht aber in der Europäischen Union. Grund dafür ist laut Unternehmen, dass die neue Sprachassistenz Siri AI hier derzeit nicht verfügbar ist.

Ebenfalls neu ist der HomePod mini 2. Der kleine Lautsprecher ist in Österreich allerdings bereits seit 30. Oktober um 169 Euro erhältlich.