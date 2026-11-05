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Die Drogeriekette dm hat ein Produkt zurückgerufen.
Die Drogeriekette dm hat ein Produkt zurückgerufen.
dm/ iStock (KI-generiert)
Kunden bekommen Geld zurück

Salmonellen! dm ruft jetzt beliebtes Produkt zurück

Die Drogeriekette dm wendet sich am Donnerstag mit einem Produktrückruf an die Öffentlichkeit. Eine Verunreinigung mit Salmonellen ist möglich.
Von Michael Rauhofer-Redl
05.11.2026, 12:18
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Die Drogeriekette dm warnt in einer Aussendung vor dem Verzehr des Artikels "dmBio Pinienkerne, 60g". "Betroffen ist ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027. Diese Angabe finden Sie auf der Seitenfläche der Verpackung", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Das ist der Grund für den Rückruf

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können, heißt es. "Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln".

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In der Regel klingen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollten Betroffene allerdings einen Arzt aufsuchen.

Kunden bekommen Geld zurück

"Wir bitten Sie, das Produkt mit oben genannten MHD nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird Ihnen selbstverständlich erstattet", so dm.

mrr, 05.11.2026, 12:18
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