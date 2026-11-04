i Spezial-Strickmaschine im Einsatz: Diese Briefmarke kann man neu oder nach Gebrauch auf den Baum hängen. Post AG Weihnachtliche Überraschung Diese Briefmarke kann man auf den Christbaum hängen Die Post verkauft ab 5. November eine besondere Weihnachtsbriefmarke. Sie lässt sich nach dem Versand als Christbaumschmuck verwenden. Von Team Wirtschaft 04.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Briefmarke, die nicht nur auf Briefen und Päckchen klebt, sondern auch am Christbaum etwas hermacht: Die Post bringt am 5. November eine ungewöhnliche Weihnachtsmarke heraus. Sie ist gestickt, schimmert golden und hat die Form eines kleinen Christbaums.

Das Besondere: An der Spitze befindet sich eine kleine Öse. Damit lässt sich die Briefmarke mit einem Faden aufhängen und als Christbaumschmuck verwenden.

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So wird die Briefmarke zum Baumschmuck

Auch nach dem Versand muss die Marke nicht auf dem Kuvert bleiben. Wer sie aufheben möchte, schneidet sie aus und legt sie in lauwarmes Wasser. Sobald sich die Briefmarke vom Papier löst, kann sie abgenommen und mit einem Faden am Christbaum aufgehängt werden.

Die Sonderbriefmarke kostet 4,65 Euro und entspricht damit dem Porto für ein Päckchen M. Insgesamt werden nur 100.000 Stück hergestellt. Erhältlich ist sie ab 5. November in allen Postfilialen, im Onlineshop der Österreichischen Post und beim Sammler-Service.

In Vorarlberg gestickt und mit Goldfolie veredelt

Entworfen und produziert wurde die außergewöhnliche Marke vom Stickereiunternehmen Hämmerle & Vogel in Lustenau. Prozess: Mit Spezialmaschinen werden die Christbaumform, der Schriftzug "Österreich" und der Nennwert auf ein wasserlösliches Stickvlies gestickt.

Anschließend wird die Stickerei bei hoher Temperatur fixiert und mit Goldfolien-Laminat veredelt, was der Briefmarke ihren goldenen Schimmer verleiht. Zum Schluss wird das Stickvlies ausgewaschen. Übrig bleibt die filigrane, gestickte Christbaum-Briefmarke.

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Sonderpräsentation in Dornbirn

Offiziell vorgestellt wird die Weihnachtsbriefmarke am 5. November um 17 Uhr in der inatura in Dornbirn. Dort ist auch eine übergroße Ausführung der gestickten Marke zu sehen.

Ein Sonderpostamt bietet vor Ort außerdem einen eigenen Ersttagsstempel an. Damit können Sammler ihre neue Christbaum-Briefmarke gleich am Erscheinungstag abstempeln lassen.