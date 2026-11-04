i Zwei AUA-Maschinen werden in Kürze ihre letzten Flüge antreten. www.der-rasende-reporter.info Abschied nach 38 Jahren AUA lässt zwei Boeing-767-Flieger verschrotten Nach 38 Jahren endet bei Austrian Airlines eine Ära. Die letzten beiden Boeing 767 werden im Dezember in die USA zur Verschrottung geflogen. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 12:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Stück österreichische Luftfahrtgeschichte verschwindet für immer vom Himmel! Am 1. Dezember verabschiedet Austrian Airlines (AUA) ihre letzte Boeing 767 aus dem Passagierbetrieb. Nach 38 Jahren endet damit die Geschichte eines Flugzeugtyps, der Österreichs Luftfahrt über Jahrzehnte geprägt hat.

Wie Luftfahrtexperte Patrick Huber auf dem Fachportal Austrian Wings berichtet, stehen derzeit nur noch zwei Boeing 767-300ER bei der AUA im Einsatz: die Maschinen mit den Kennzeichen OE-LAE und OE-LAY. Beide sollen noch im Dezember ihre letzte Reise antreten. Ihr Ziel: ein Flugzeugverwertungsstandort im US-Bundesstaat Arizona, wo sie verschrottet werden sollen.

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Letzter Linienflug kommt aus Washington

Der Abschied erfolgt in mehreren Etappen. Laut Huber wird die OE-LAE voraussichtlich am 29. November zum letzten Mal mit Passagieren abheben. Danach wird die Maschine außer Dienst gestellt.

Die allerletzte reguläre Passagierverbindung einer AUA-Boeing 767 übernimmt die OE-LAY. Sie soll in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember von Washington nach Wien fliegen.

Am Nachmittag des 1. Dezember steht dann noch ein besonderer Flug auf dem Programm: Die AUA verabschiedet die Boeing 767 mit einem eigenen Abschiedsflug. Flugfans konnten sich dafür Tickets um 767 Euro sichern.

Trotz des nicht gerade günstigen Ticketpreises von EUR 767,-- sind exakt drei Wochen nach Ankündigung dieses historischen Sonderfluges durch Austrian Airlines alle Plätze (das Flugzeug hat 211 Sitze in drei Klassen) ausverkauft. Das bestätigte AUA-Sprecherin Anita Kiefer gegenüber "Austrian Wings".

Schon Niki Lauda setzte auf die Boeing 767

Die Geschichte der Boeing 767 in Österreich begann bereits 1988. Damals übernahm die Fluglinie Lauda Air von Niki Lauda ihre erste Maschine dieses Typs mit dem Kennzeichen OE-LAU.

Als Austrian Airlines Anfang der 2000er-Jahre die wirtschaftlich angeschlagene Lauda Air übernahm, gingen auch deren Boeing 767 in die AUA-Flotte über.

Damit blieb der Flugzeugtyp über mehrere Jahrzehnte ein fixer Bestandteil der österreichischen Langstreckenfliegerei. Laut Patrick Huber stand hierzulande noch nie ein Verkehrsflugzeugtyp so lange im Einsatz.

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Letzter Flug führt zur Verschrottung

Für die beiden verbliebenen Maschinen ist nach dem Abschied vom Passagierbetrieb endgültig Schluss.

Die OE-LAE soll laut Austrian Wings am 8. Dezember nach Arizona überstellt werden. Die OE-LAY folgt voraussichtlich am 15. Dezember. Dort sollen beide Flugzeuge verschrottet werden.

Die dritte zuletzt eingesetzte Boeing 767 der AUA, die OE-LAZ, hat Wien bereits im Oktober endgültig verlassen.