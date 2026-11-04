3,6 Prozent! Inflation bleibt weiter hoch

Im Vergleich zu September bleibt die Inflationsrate für Oktober unverändert. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria soll sie weiterhin bei 3,6 Prozent liegen, hieß es am Mittwoch.
Trotz der ab 1. Oktober erweiterten Spritpreisbremse bleibt Energie weiterhin ein großer Inflationstreiber. Obwohl der Preisanstieg bei Treibstoffen geringer ausfiel, lag die Teuerung für Energie bei 16,5 Prozent. Damit fiel sie höher aus als beim Plus von 15,1 Prozent im September.
Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Oktober im Jahresvergleich unverändert. Im Vormonat gab es hier noch einen Anstieg von 0,8 Prozent, sagte die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk.
Der wichtigste Inflationstreiber war nach wie vor der Dienstleistungsbereich. Im Vergleich zum September (Plus 4,2 Prozent) wies die Branche jedoch mit einem Plus von 4,1 Prozent eine etwas geringere Teuerung auf.
Bei Industriegütern fiel der Preisauftrieb mit Plus 0,9 Prozent im Oktober hingegen etwas höher aus als im September mit Plus 0,8 Prozent.