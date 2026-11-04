i Die Inflation verharrt bei 3,6 Prozent. iStock Energie als Preistreiber 3,6 Prozent! Inflation bleibt weiter hoch Die Inflation bleibt bei 3,6 Prozent. Vor allem Energie und Dienstleistungen treiben die Preise weiter nach oben. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 09:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Vergleich zu September bleibt die Inflationsrate für Oktober unverändert. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria soll sie weiterhin bei 3,6 Prozent liegen, hieß es am Mittwoch.

Trotz der ab 1. Oktober erweiterten Spritpreisbremse bleibt Energie weiterhin ein großer Inflationstreiber. Obwohl der Preisanstieg bei Treibstoffen geringer ausfiel, lag die Teuerung für Energie bei 16,5 Prozent. Damit fiel sie höher aus als beim Plus von 15,1 Prozent im September.

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Dienstleistungsbereich als größter Preistreiber

Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Oktober im Jahresvergleich unverändert. Im Vormonat gab es hier noch einen Anstieg von 0,8 Prozent, sagte die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk.

Der wichtigste Inflationstreiber war nach wie vor der Dienstleistungsbereich. Im Vergleich zum September (Plus 4,2 Prozent) wies die Branche jedoch mit einem Plus von 4,1 Prozent eine etwas geringere Teuerung auf.

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Bei Industriegütern fiel der Preisauftrieb mit Plus 0,9 Prozent im Oktober hingegen etwas höher aus als im September mit Plus 0,8 Prozent.