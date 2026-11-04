i Shein investiert weitere 500 Millionen Euro in Polen. Das Logistikzentrum soll auf eine Million Quadratmeter und 10.000 Beschäftigte wachsen. REUTERS/Jorge Silva 500 Millionen Euro Shein baut Mega-Lager in EU mit 6.500 Robotern aus Mehr Lagerfläche, 6.500 Roboter und Tausende Jobs: Shein baut seinen europäischen Logistikstandort nahe Wrocław massiv aus. Von Newsdesk Heute 04.11.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Online-Händler Shein baut nach eigenen Angaben sein europäisches Logistikzentrum in Polen massiv aus. 2026 fließen weitere 500 Millionen Euro in den Standort nahe Wrocław. Bis Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten dort auf 10.000 steigen. Auch die Lagerfläche und der Einsatz von Robotern werden deutlich erweitert. Damit steigt das Gesamtengagement des chinesischen Online-Händlers in Polen seit 2022 auf eine Milliarde Euro.

Das Unternehmen will mit dem Ausbau Bestellungen in Europa schneller und effizienter abwickeln. Die Anlage nahe Wrocław soll künftig rund eine Million Quadratmeter Lagerfläche umfassen. Das entspricht laut Shein einem Plus von 25 Prozent und ungefähr 140 Fußballfeldern. Mehr als 6.500 autonome Roboter sollen beim Auffüllen der Lagerbestände, Sortieren und Zusammenstellen der Bestellungen helfen.

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10.000 Beschäftigte bis Jahresende geplant

Auch die Zahl der Arbeitsplätze soll deutlich steigen. Bis Ende 2026 will Shein am Standort insgesamt 10.000 Menschen beschäftigen. Das Unternehmen zählt sich damit zu den größten Arbeitgebern in der Region Niederschlesien. Unterstützt wird der Betrieb nach eigenen Angaben von mehr als 230 polnischen Klein- und Mittelbetrieben, die etwa Transport-, Verpackungs- und andere Dienstleistungen anbieten.

Die zusätzlichen Kapazitäten sollen sich auch auf die Lieferzeiten auswirken. Produkte können näher an europäischen Kunden gelagert und von Polen aus verschickt werden. In einigen Märkten seien bereits Lieferungen innerhalb von 48 Stunden möglich. Dieses Angebot soll auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden.

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Mehr als 500 polnische Händler auf der Plattform

Shein will mit dem Ausbau auch seinen europäischen Marktplatz stärken. Seit dessen Start in Polen im April 2025 seien mehr als 500 polnische Marken und Händler auf der Plattform vertreten. Sie könnten damit Kunden in ganz Europa erreichen.

"Europa ist ein Schlüsselmarkt für Shein", erklärte Leonard Lin, Global Head of Public Affairs und President EMEA des Unternehmens. Die Investitionen sollten effizientere und flexiblere Abläufe schaffen und die Grundlage für weiteres Wachstum in der Region bilden. Für den Ausbau der Logistikflächen arbeitet Shein mit dem Immobilienunternehmen Logicor zusammen.