i Am 5. November geht's los: Drei kauft Kunden jetzt ihr gebrauchtes Smartphone ab. iStock Neue Aktion startet Mobilfunker Drei kauft jetzt Kunden ihr altes Handy ab Ab 5. November können Drei-Kunden ihre alten Smartphones eintauschen und dafür eine Gutschrift erhalten. Auch ohne Kauf eines neuen Handys. Von Team Wirtschaft 04.11.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Mobilfunkanbieter Drei startet am Donnerstag (5. November) seinen neuen "Drei Eintauschvorteil". Bestehende und neue Vertragskunden können ihr bisheriges Smartphone in einem Drei-Shop oder online bewerten lassen und gegen eine Prämie eintauschen.

Laut Drei soll die Aktion auch den Umstieg auf hochwertige Premium-Smartphones leistbarer machen. Gleichzeitig soll die Wiederverwendung gebrauchter Geräte gefördert werden.

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Premium-Smartphones sollen leistbarer werden

Der neue Eintauschvorteil soll laut Drei-Aussendung die bestehende "Drei Handyfreiheit" ergänzen. Diese ermögliche Premium-Smartphones um 0 Euro Anzahlung und reduziere die monatlichen Kosten nach 24 Monaten automatisch.

Durch den Eintausch eines bisherigen Geräts würden, so der Mobilfunker, die Anschaffungskosten für ein neues Smartphone zusätzlich sinken.

"Viele Menschen besitzen noch funktionstüchtige Smartphones, die ungenutzt in Schubladen liegen", erklärt Drei-CCO Günter Lischka. Mit dem neuen Eintauschvorteil sollen Kunden beim Kauf eines neuen Geräts finanziell profitieren, während ihre bisherigen Smartphones weiterverwendet oder fachgerecht recycelt werden.

So funktioniert der neue Eintauschvorteil

Konkret können Kunden ihre alten Smartphones in teilnehmenden Drei-Shops bewerten lassen. Der Gerätewert wird anhand von Kriterien wie Modell, Zustand und Funktionsfähigkeit ermittelt. Anschließend erhalten sie ein Angebot und können entscheiden, ob sie ihr Handy zu den angebotenen Konditionen tatsächlich verkaufen möchten.

Der Eintausch ist auch online möglich. Dafür wird das bisherige Smartphone eingeschickt. Nach erfolgreicher Prüfung und Annahme des Angebots wird die entsprechende Prämie gutgeschrieben.

Die Auszahlung erfolgt als einmalige Gutschrift auf der nächstmöglichen Handyrechnung. Ist die Prämie höher als der Rechnungsbetrag, wird der Rest auf das Bankkonto überwiesen.

Auch ohne neues Handy oder Vertragsverlängerung

Den Eintauschvorteil können bestehende und neue Drei-Vertragskunden mit einem Sprach- oder Datentarif nutzen. Das gilt auch für Kunden mit einem reinen SIM-Tarif. Voraussetzung ist eine SEPA-Lastschrift als Zahlungsart.

Das alte Smartphone muss nicht bei Drei gekauft worden sein. Es muss lediglich noch einen Restwert besitzen und für die Wiederverwendung oder das Recycling geeignet sein.

Ein Eintausch ist auch unabhängig von einer Vertragsverlängerung oder dem Kauf eines neuen Smartphones möglich. Das Angebot kann einmal jährlich genutzt werden.

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Zweites Leben für alte Smartphones

Die eingetauschten Geräte werden von Partnerunternehmen geprüft. Funktionsfähige Smartphones sollen aufbereitet und erneut genutzt werden. Nicht mehr verwendbare Geräte werden fachgerecht recycelt, damit wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Der neue "Drei Eintauschvorteil" startet am 5. November 2026 in teilnehmenden Drei-Shops und online unter www.drei.at/eintauschvorteil (Link war zuletzt noch nicht aktiv!).