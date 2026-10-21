i Erste Bank und Sparkassen führen einen neuen Service für die 2,6 Millionen Nutzer der George-App ein. Erste Bank Wichtige Neuerung Erste Bank: Das ändert sich für 2,6 Millionen Kunden Kunden von Erste Bank & Sparkassen können künftig über die George-App ein völlig neues Angebot nutzen. Was das ist – und warum es beim Sparen hilft. Von Team Wirtschaft 21.10.2026, 13:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Banking-App George kann künftig den 2,6 Millionen österreichischen Usern helfen, beim Reisen hohe Roamingkosten zu vermeiden. Der Clou: Ab sofort können private und KMU-Kunden der Erste Bank mobile eSIM-Datenpakete direkt in der App kaufen und aktivieren. Damit lässt sich das Internet im Ausland nutzen, ohne vor Ort eine SIM-Karte kaufen oder wechseln zu müssen. In wenigen Wochen soll die Funktion auch für Sparkassen-Kunden verfügbar sein.

Internet für über 200 Länder und Regionen

Die neue Funktion ist im Discover-Bereich von George zu finden und bietet Datenpakete für mehr als 200 Länder und Regionen weltweit. Je nach Reiseziel können Nutzer zwischen Tarifen für einzelne Länder, bestimmte Regionen oder die ganze Welt wählen. Die Internetverbindung lässt sich bereits vor der Abreise einrichten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Erste Bank will Kunden damit eine Möglichkeit bieten, auch im Ausland online zu bleiben und die Kosten im Griff zu haben, erklärt Privatkundenvorstand Max Clary und Aldringen.

So funktioniert die neue eSIM

Eine eSIM ist eine digitale SIM-Karte, die bereits im Smartphone integriert ist. Statt eine herkömmliche SIM-Karte einzulegen, wird der gewünschte Datentarif einfach heruntergeladen und aktiviert.

Die eSIM kann parallel zur bisherigen SIM-Karte genutzt werden. Die gewohnte Handynummer bleibt für Anrufe und SMS erhalten, während die Internetverbindung über das Mobilfunknetz im Reiseland läuft.

Angebot auch für Familien

Neben dem Kauf von Datenpaketen bietet George auch eine Übersicht über den aktiven Tarif, das verbleibende Datenvolumen und die Laufzeit. Echtzeit-Benachrichtigungen informieren über den aktuellen Verbrauch direkt in der App. Damit entfällt der Wechsel zwischen unterschiedlichen Anwendungen oder Smartphone-Einstellungen.

Besonders praktisch ist das Angebot für Reisen außerhalb der EU, wo beim Surfen mit dem Handy oft extrem hohe Roaminggebühren anfallen können. Nutzer müssen sich damit nicht erst vor Ort nach einem passenden Mobilfunker umsehen. Für Familien ermöglicht George zudem den zentralen Kauf und die Verwaltung mehrerer Datenpakete über ein Konto.

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Bezahlung vorerst über Apple bzw. Google

Bezahlt wird derzeit über Apple Pay oder Google Pay. Eine direkte Abbuchung vom Bankkonto soll später folgen. Für die Nutzung der eSIM-Funktion selbst fallen laut Erste Bank keine zusätzlichen Gebühren an. Die Preise der Datenpakete legt der jeweilige Mobilfunkanbieter fest. Sie werden vor dem Kauf in George angezeigt.

Weil es immer wieder für Verwirrung sorgt: eSIM-Angebote für andere Länder sind tatsächlich durchwegs reine Datentarife, da ja vor allem die Datennutzung hohe Kosten verursacht. Telefonate und SMS, die kostentechnisch deutlich weniger ins Gewicht fallen, werden weiterhin wie gewohnt über den jeweiligen heimischen Mobilfunker abgerechnet.