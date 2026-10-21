i Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Teil des tiefgreifenden Umbaus bei Lenzing. Lenzing Frisches Geld für Umbau Lenzing sammelt durch neue Aktien 301 Millionen ein Der Faserhersteller Lenzing hat seine Kapitalerhöhung fast vollständig untergebracht. Das frische Geld soll den Konzernumbau finanzieren. Von Team Wirtschaft 21.10.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lenzing AG kann ihre Kassen kräftig auffüllen.

Durch die Ausgabe von 34.756.362 neuen Aktien nahm der oberösterreichische Faserhersteller insgesamt 301,2 Millionen Euro ein. Der Bezugspreis lag bei 8,65 Euro je Aktie.

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Bestehende Anteilseigner griffen kräftig zu und zeichneten 99 Prozent der angebotenen Papiere.

Das Syndikat aus der B&C-Gruppe und dem brasilianischen Zellstoffriesen Suzano übernahm mehr als 52 Prozent des Angebots. Knapp vier Prozent gingen an die Oberbank. Die wenigen übrigen Aktien wurden von den beteiligten Banken am Markt verkauft.

"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen in Lenzing und unsere strategische Transformation", erklärt Vorstandschef Georg Kasperkovitz. Das zusätzliche Kapital solle Lenzing finanziell stärken und wieder dauerhaft auf profitables Wachstum ausrichten.

Frisches Geld für Konzernumbau

Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Teil des tiefgreifenden Umbaus bei Lenzing. Unter Kasperkovitz, der seit Juni an der Spitze steht, verfolgt der Konzern die Strategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles". Das Geschäft mit Vliesstoffen soll wachsen, während sich der Textilbereich stärker auf hochwertige Produkte konzentriert.

An der Börse sorgte die Geldspritze allerdings zunächst für Verunsicherung. Nach der Ankündigung geriet die Lenzing-Aktie massiv unter Druck und verlor zeitweise deutlich an Wert.

Mittelfristig will Lenzing sein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 150 Millionen Euro steigern. Die entsprechende Marge soll zwischen 20 und 25 Prozent liegen.

Gleichzeitig soll die Nettoverschuldung auf weniger als das 2,5-Fache dieses operativen Ergebnisses sinken.

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Die neuen Lenzing-Aktien sollen voraussichtlich ab Freitag (23. Oktober) an der Wiener Börse gehandelt werden.