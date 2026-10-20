i Wer bei ausgewählten Fachhändlern ein defektes Elektrogerät abgibt und ein teilnehmendes LG-Modell kauft, erhält je nach Modell bis zu 150 Euro Eintauschbonus. KI Defekt gegen Neu Elektro-Bonus: So sicherst du dir bis zu 150 Euro Eine neue Eintauschaktion belohnt die Rückgabe kaputter Elektrogeräte. Wie hoch der Bonus ausfällt, hängt vom gekauften Modell ab. Von Team Wirtschaft 20.10.2026, 08:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kaputter Fernseher, eine streikende Waschmaschine oder ein alter Kühlschrank müssen fachgerecht entsorgt werden.

Eine neue Eintauschaktion von LG Electronics Österreich und der Altstoff Recycling Austria, kurz ARA, verbindet die Rückgabe nun mit einem Bonus.

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Die Aktion "Defekt gegen Neu" läuft österreichweit ab heute (19. Oktober) bis zum 22. November. Wer bei einem teilnehmenden Fachhändler ein defektes Elektrogerät abgibt und gleichzeitig eines der ausgewählten LG-Aktionsmodelle kauft, erhält abhängig vom neuen Gerät bis zu 150 Euro.

Diese Geräte nehmen an der Aktion teil

Die Aktion gilt nicht für das gesamte Sortiment. Erfasst sind ausgewählte Fernseher und größere Haushaltsgeräte. Dazu zählen Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner, Side-by-Side-Kühlschränke und Kühl-Gefrierkombinationen.

Wie viel Geld tatsächlich ausbezahlt wird, hängt vom gekauften Aktionsmodell ab. Die maximalen 150 Euro gibt es daher nicht automatisch für jede Rückgabe. Vor dem Kauf solltest du prüfen, ob das gewünschte Gerät teilnimmt – hier die komplette Liste.

Wer ein defektes Elektrogerät abgibt und ein teilnehmendes LG-Modell kauft, erhält je nach Modell bis zu 150 Euro Eintauschbonus. LG Electronics

Die zurückgegebenen Elektrogeräte werden über die dafür vorgesehenen Wege gesammelt und verwertet. Zuständig ist innerhalb der ARA-Gruppe die Elektro Recycling Austria GmbH. Laut ARA können bei Elektroaltgeräten Recyclingquoten von mehr als 80 Prozent erreicht werden.

"Echtes Recycling beginnt mit einer bewussten Entscheidung. Die Aktion 'Defekt gegen Neu' zeigt vorbildlich, wie Hersteller, Handel und Recyclingsystem Hand in Hand arbeiten können, um wertvolle Rohstoffe in der Kreislaufwirtschaft zu halten", erklärt ERA-Geschäftsführer Thomas Maier.

Rückgabe ist auch ohne Bonus möglich

Die zeitlich begrenzte Aktion darf nicht mit den allgemeinen Rückgabemöglichkeiten verwechselt werden. Defekte oder ausgediente Elektrogeräte können unabhängig davon kostenlos bei kommunalen Sammelstellen und Altstoffsammelzentren abgegeben werden.

LG Electronics und ARA starten „Defekt gegen Neu“-Kooperation: Thomas Maier (Geschäftsführer der ERA) und Ji Woo Lee (Managing Director LG Electronics Österreich) LG Electronics

Beim Kauf eines neuen Geräts können Konsumenten zudem ein gleichartiges Altgerät beim Händler zurückgeben. Seit Oktober nehmen viele größere Verkaufsstellen sehr kleine Elektrogeräte mit Batterien oder Akkus sogar ohne Neukauf kostenlos zurück. Dazu gehören etwa Smartphones, Kopfhörer und elektrische Zahnbürsten.

Funktionierende oder reparierbare Geräte sollten nach Möglichkeit weiterverwendet, repariert oder weitergegeben werden. Ist das nicht mehr möglich, gehören sie keinesfalls in den Restmüll. Neben wiederverwertbaren Rohstoffen können Elektrogeräte Batterien und andere Bestandteile enthalten, die bei falscher Entsorgung zu Problemen führen.