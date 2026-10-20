i Immer mehr Schweizer kommen nach Österreich um zu Tanken. (Symbolbild) istock Rekordgeschäft an der Grenze Preis-Schock! Schweizer stürmen unsere Tankstellen Die hohen Spritpreise in der Schweiz treiben immer mehr Autofahrer nach Österreich. Vorarlberger Tankstellen profitieren vom regelrechten Ansturm. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schweizer Autofahrer sorgen derzeit für volle Tankstellen in Vorarlberg. Weil Benzin und Diesel in ihrer Heimat deutlich teurer sind, fahren immer mehr Menschen zum Tanken über die Grenze. Für österreichische Betreiber ist das ein lukratives Geschäft.

Wie die Schweizer "Tagesschau" berichtet, stammt an grenznahen Tankstellen mittlerweile rund die Hälfte der Kundschaft aus der Schweiz. "Jedes zweite Auto und jeder zweite Kunde sind aus der Schweiz. Der meiste Umsatz wird derzeit mit Schweizer Kunden an den grenznahen Tankstellen gemacht", erklärt Petra Girardi von der Vorarlberger Wirtschaftskammer.

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Bis zu 22 Euro pro Tankfüllung sparen

Der Preisunterschied ist beträchtlich: In Vorarlberg kostet ein Liter Benzin umgerechnet rund 1,86 Euro, Diesel etwa 2,20 Euro. Das sind rund 37 beziehungsweise 45 Cent weniger als im Schweizer Durchschnitt. Insgesamt ist Tanken in Österreich damit rund 20 Prozent günstiger.

Besonders für Menschen aus der Grenzregion zahlt sich der Ausflug aus. Ein Schweizer berichtet gegenüber SRF, dass er regelmäßig zum Tanken nach Österreich fährt. Ein anderer spart dadurch umgerechnet zwischen 16 und 22 Euro pro Tankfüllung.

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Darum ist Sprit in Österreich billiger

Laut dem Schweizer Branchenverband Avenergy sind unter anderem niedrigere Löhne, geringere Steuern und staatliche Tankrabatte für die Unterschiede verantwortlich. Seit dem Iran-Krieg haben die steigenden Energiepreise die Situation zusätzlich verschärft.

Während Österreich und Deutschland mit Steuererleichterungen gegensteuern, verzichtet die Schweiz bislang darauf. Die Regierung argumentiert, dass hohe Preise zum Energiesparen und zum Umstieg auf Alternativen beitragen sollen. In Deutschland zeigte sich zudem, dass Tankrabatte nicht vollständig bei den Autofahrern ankamen.