i Das FRYZZA-Team mit den Investoren aus "Höhle der Löwen". FRYZZA "Die Höhle der Löwen" Austro-Brüder überzeugen zwei Top-Investoren mit Pizza Großer Jubel bei zwei österreichischen Unternehmern. Sie konnten bei "Die Höhle der Löwen" gleich zwei Investoren überzeugen. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichischen Brüder Josef und Bernd Kirisits haben gemeinsam mit ihren deutschen Mitgründern einen wichtigen Erfolg erzielt. Mit FRYZZA präsentierten sie in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" eine Tiefkühlpizza, die speziell für die Zubereitung in der Heißluftfritteuse entwickelt wurde. Das Konzept überzeugte gleich zwei bekannte Investoren: Ralf Dümmel und Frank Thelen beteiligen sich an dem Unternehmen.

Für das Gründerteam ist der Einstieg der beiden Unternehmer ein wichtiger Meilenstein. Gemeinsam wollen sie FRYZZA als neue Marke im europäischen Tiefkühlmarkt etablieren.

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Zwei prominente Investoren an Bord

Ralf Dümmel bringt vor allem seine Erfahrung im Handel und in der Vermarktung von Konsumgütern ein. Frank Thelen ist auf den Aufbau und die Skalierung innovativer Unternehmen spezialisiert.

"Dass wir mit Ralf Dümmel und Frank Thelen gleich zwei derart erfahrene Unternehmer für FRYZZA begeistern konnten, ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team", freuen sich Josef und Bernd Kirisits. Von Anfang an habe man an das Potenzial der Idee geglaubt und sehe in den beiden Investoren wichtige Partner für die nächste Wachstumsphase.

Sternekoch entwickelte die Rezeptur

Hinter FRYZZA steht ein Team mit unterschiedlichen Kompetenzen. Sternekoch Alexander Wulf entwickelte die Rezeptur. TV-Moderator und Unternehmer Dieter Könnes bringt seine Erfahrung in den Bereichen Medien und Marken ein. Sommelier Ronny Schreiber verantwortet wichtige Aufgaben in der Markenkommunikation. Lars Jansen ergänzt das Team mit seiner Erfahrung im Lebensmittelhandel.

Josef Kirisits ist als Unternehmer und Investor maßgeblich an der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Sein Bruder Bernd kümmert sich insbesondere um Strategie, Vertrieb, Produktionsorganisation und die internationale Markterschließung.

"Eine gute Idee allein reicht nicht. Entscheidend ist, daraus ein Produkt zu entwickeln, das die Konsumenten begeistert, und eine Marke aufzubauen, die langfristig im Handel erfolgreich ist", erklärt Bernd Kirisits.

Pizza in fünf bis sechs Minuten fertig

Das Besondere an FRYZZA: Die Tiefkühlpizza wurde von Grund auf für die Zubereitung in der Heißluftfritteuse entwickelt. Der handgezogene Sauerteig reift 24 Stunden, die Pizza ist anschließend in nur fünf bis sechs Minuten fertig.

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Erhältlich ist das Produkt in vier Sorten: Margherita, Salami, Tonno und Veggie. Bereits vor dem Auftritt im Fernsehen gelang FRYZZA der Markteintritt in Deutschland und Österreich. Mit Unterstützung der beiden neuen Investoren soll die Expansion nun weiter beschleunigt werden.

Auch weitere Produktinnovationen für die Heißluftfritteuse sind geplant. Für Josef und Bernd Kirisits ist das bisher Erreichte daher erst der Anfang: Ihr erklärtes Ziel ist es, FRYZZA zu einer starken europäischen Food-Marke aufzubauen.