i Der Termin steht: Ab 1. Dezember gibt es nur noch die Klebevignette zu kaufen. Asfinag / iStock / Heute.at Ab 1. Dezember Neue Vignetten-Regel: Das ändert sich für Autofahrer Nach fast 30 Jahren endet mit Anfang Dezember eine Ära. Was jetzt neu bei der Autobahn-Vignette ist – und was Lenker und Biker wissen müssen. Von Team Wirtschaft 04.11.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Österreichs Autofahrer beginnt am 1. Dezember ein neues Zeitalter: Die klassische Klebevignette wird abgeschafft. Ab diesem Tag verkauft die Asfinag ausschließlich digitale Vignetten. Damit hat das bekannte Autobahnpickerl nach fast 30 Jahren ausgedient.

Die Umstellung betrifft sämtliche Vignettenarten. Neben der Jahresvignette sind künftig auch die 1-Tages-, 10-Tages- und 2-Monats-Vignetten nur noch digital zu haben.

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Jahresvignette wird ab Jänner teurer

Beim Umstieg gibt es eine Besonderheit: Wer die digitale Jahresvignette 2027 noch bis einschließlich 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt den bisherigen Preis von 106,80 Euro.

Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis um zwei Prozent auf 108,90 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 2,10 Euro. Auch bestehende Kunden mit einem digitalen Vignetten-Abo profitieren vom bisherigen Preis.

Die neue Jahresvignette gilt ab 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2028.

Alte Klebevignette bleibt noch gültig

Wer bereits eine Jahresvignette für 2026 besitzt, muss sich nicht sofort eine digitale Vignette besorgen. Das bisherige Pickerl bleibt noch bis 31. Jänner 2027 gültig. Erst ab 1. Februar 2027 gilt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausschließlich die digitale Vignette. Schon jetzt werden laut Asfinag mehr als drei Viertel aller Jahresvignetten in digitaler Form gekauft.

Achtung beim Kauf im Internet

Die digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden. Sie kann im Asfinag-Mautshop, über die Asfinag-App sowie bei Verkaufsstellen wie Tankstellen und Autofahrerclubs gekauft werden.

Beim Online-Kauf gibt es aber eine wichtige Frist zu berücksichtigen: Digitale Jahresvignetten und 2-Monats-Vignetten sind aufgrund des gesetzlichen Rücktrittsrechts frühestens ab dem 18. Tag nach Kauf gültig. Bei 1-Tages- bzw. 10-Tages-Vignetten entfällt hingegen die Frist.

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Kein Pickerl mehr auf der Windschutzscheibe

Mit der vollständigen Umstellung entfällt das Aufkleben und Abkratzen der Vignette. Auch bei einem Wechsel der Windschutzscheibe muss keine Ersatzvignette mehr besorgt werden.

Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen genügt eine einzige digitale Vignette, da diese nicht an das Fahrzeug, sondern an das Kennzeichen gebunden ist.

Die digitale Vignette für 2027 ist bereits ab Anfang November erhältlich, ihre Gültigkeit beginnt frühestens am 1. Dezember 2026.