i EU-weit stieg die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen im September um 73 Prozent, in Österreich waren es sogar +81 Prozent. iStock / Heute.at Riesen-Run auf Stromer Neuwagen: E-Autos legten bei uns um 81 Prozent zu Paukenschlag am Automarkt: Im September wurden in der EU und in Österreich mehr E-Autos zugelassen als Benziner und Diesel zusammen. Von Team Wirtschaft 22.10.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der europäische Automarkt erlebt einen gewaltigen Wandel! Elektroautos haben zuletzt Benziner und Diesel bei den Neuzulassungen überholt. Das zeigen die neuesten Zahlen des Autoherstellerverbands ACEA. Auch in Österreich erlebten die Stromer einen Höhenflug.

Insgesamt wurden in der EU im September 971.048 neue Pkw zugelassen (+9,3 %). Von Jänner bis September waren es rund 8,5 Millionen Fahrzeuge (+5,7 %).

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E-Autos hängen Benziner ab

Extrem war im September die Nachfrage nach reinen Elektroautos. EU-weit kamen 290.117 Stromer neu auf die Straße (+72,9 %). Ganz anders die Entwicklung bei Verbrennern: Nur noch 168.564 Benziner (-23,4 %) und 50.557 Dieselautos (-29,6 %) wurden registriert.

Auch die Bilanz von Jänner bis September belegt die massive Veränderung. Konkret kamen EU-weit mehr als 1,93 Millionen E-Autos hinzu (+48,5 %). Ihr Marktanteil kletterte damit von 16,1 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 22,7 Prozent, berichtet ACEA.

Bei Benzinern waren es hingegen nur noch 1,8 Millionen Fahrzeuge (-19,1 %), bei Diesel sogar nur 602.206 (-19,5 %). Der Marktanteil der Benziner schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr von 27,7 auf 21,2 Prozent, jener der Dieselautos von 9,3 auf nur noch 7,1 Prozent.

Hybridautos an der Spitze

Am beliebtesten waren allerdings weiterhin Hybridautos. Im September kamen EU-weit 330.693 Fahrzeuge mit dieser Antriebstechnik hinzu (+7,3 %). Auch Plug-in-Hybride waren mit 102.267 Neuzulassungen (+11,7 %) gefragt.

Von Jänner bis September erreichten Hybridautos insgesamt 3,09 Millionen Neuzulassungen (+10,7 %). Mit einem Marktanteil von 36,3 Prozent behaupteten sie damit die Spitzenposition auf dem EU-Automarkt. Plug-in-Hybride kamen im selben Zeitraum auf 860.257 Fahrzeuge (+18,6 %). Ihr Anteil erhöhte sich von 9 auf 10,1 Prozent.

Klassische Benziner und Diesel erreichten zusammen hingegen nur noch einen Marktanteil von 28,2 Prozent – nach 36,9 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Österreicher kauften 81 Prozent mehr E-Autos

Auch hierzulande ging es mit dem Automarkt insgesamt kräftig aufwärts. Im September wurden laut ACEA insgesamt 28.968 neue Pkw zugelassen (+12,5 %).

Gewaltig fiel das Plus bei Elektroautos aus: Ihre Zahl schoss um 80,6 Prozent auf 9.723 Fahrzeuge in die Höhe. Benzinern verloren hingegen 12,1 Prozent (6.727 Fahrzeuge), Diesel (1.883 Fahrzeuge) sogar 28,2 Prozent.

Hybridautos hielten sich mit 7.642 Neuzulassungen (+0,6 %) nahezu auf Vorjahresniveau. Plug-in-Hybride erreichten 2.993 Fahrzeuge (+20,4 %).

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Kräftiges Plus auch von Jänner bis September

Auch die Bilanz von Jänner bis September fiel positiv aus. Insgesamt kamen in Österreich 241.108 neue Pkw auf die Straße (+12,1 %). Davon entfielen 63.172 auf reine E-Autos (+36,9 %). Bei Benzinern waren es 57.734 Fahrzeuge (-4,8 %), beim Diesel 22.223 (-13,9 %).

Hybridautos erreichten in den ersten neun Monaten 70.751 Neuzulassungen (+14,6 %), Plug-in-Hybride kamen auf 27.226 Fahrzeuge (+30,9 %).