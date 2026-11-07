i Zu haben bis 2. Dezember: Diskonter Lidl bringt für kurze Zeit seinen Black-Mobilfunktarif zurück. Lidl / Anna Rauchenberger Aktion bis 2. Dezember Lidl bringt überraschend beliebtes Angebot zurück Handelsriese Lidl legt bei seinem Mobilfunkangebot nach. Die aktuelle Aktion umfasst 5G und ist auch für bestehende Kunden verfügbar. Von Team Wirtschaft 07.11.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lidl Connect legt bei seinen Handytarifen nach. Ab Donnerstag, dem 5. November, ist der beliebte Black-Tarif um 8,90 Euro monatlich wieder erhältlich. Dafür bekommen Kunden 100 GB Datenvolumen mit 5G sowie unbegrenzte Telefonminuten und SMS.

Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt. Wer sich den günstigen Tarif sichern möchte, hat dafür bis einschließlich 2. Dezember 2026 Zeit.

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Preis bleibt dauerhaft bei 8,90 Euro

Eine Besonderheit der Aktion: Die 8,90 Euro gelten nicht nur für die ersten Monate. Wer den Black-Tarif während des Aktionszeitraums abschließt, behält den Preis laut Lidl für die gesamte Laufzeit des Tarifs. Auch eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht. Kunden können den Tarif ohne Mindestvertragsdauer nutzen.

Auch bestehende Kunden profitieren

Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Neukunden. Wer bereits einen Handyvertrag bei Lidl Connect hat, kann ebenfalls auf den Black-Tarif umsteigen. Der Wechsel ist kostenlos und kann online oder über die Serviceline durchgeführt werden.

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SIM-Karte gibt es auch im Supermarkt

Interessenten können sich eine SIM-Karte in allen österreichischen Lidl-Filialen besorgen oder direkt über die Website von Lidl Connect bestellen. Bei Online-Bestellungen ist der Versand von SIM-Karten und Hardware derzeit kostenlos. Auch die Registrierung und die Mitnahme einer bestehenden Rufnummer lassen sich über die Website erledigen.

Lidl Connect nutzt für seine Mobilfunkangebote das Netz von Drei.