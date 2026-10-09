i Österreich bremst den geplanten Verkauf der Mediamarkt-Mutter Ceconomy. imago images/Schöning Strenge Auflagen MediaMarkt vor Verkauf – Minister zieht rote Linie Die China-Übernahme von MediaMarkt steht offenbar kurz vor der EU-Genehmigung. Minister Hattmannsdorfer fordert strenge Sicherheitsauflagen. Von Heute Politik 09.10.2026, 16:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der geplante Verkauf der Mediamarkt-Mutter Ceconomy an den chinesischen Online-Riesen JD.com steht offenbar kurz vor einer wichtigen Hürde. Während die EU-Kommission laut einem Insider grünes Licht geben dürfte, ist die Entscheidung in Österreich noch offen. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will die Übernahme jedenfalls an strenge Sicherheitsauflagen knüpfen.

Nach einer eingehenden Untersuchung und zusätzlichen Zugeständnissen kann JD.com offenbar mit einer Genehmigung aus Brüssel rechnen.

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Insider: EU-Kommission erlaubt Übernahme

Wie eine mit dem Verfahren vertraute Person erklärte, dürfte die EU-Kommission die Übernahme des deutschen Elektronikhändlers Ceconomy erlauben. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht, berichtet die "Krone".

Weder die EU-Kommission noch JD.com oder Ceconomy wollten die Angaben kommentieren. Die endgültige Entscheidung der europäischen Wettbewerbshüter wird spätestens am 4. November erwartet. Auch die österreichischen Behörden müssen dem Geschäft noch zustimmen.

Für JD.com wäre die Übernahme ein wichtiger Schritt beim Ausbau seiner Geschäfte in Europa. Mit Ceconomy würde der chinesische Online-Händler nicht nur große Internetshops übernehmen, sondern auch Zugriff auf ein Filialnetz mit mehr als 1.000 Standorten erhalten. Damit könnte JD.com seine Position im europäischen Wettbewerb mit Amazon und Alibaba stärken.

Der Kauf bewertet Ceconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro. Der Düsseldorfer Konzern beschäftigt etwa 48.000 Mitarbeiter, davon rund 17.000 in Deutschland. Sollte die Übernahme genehmigt werden, will JD.com Ceconomy außerdem von der Börse nehmen.

Hattmannsdorfer stellt strenge Bedingungen

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer will sicherstellen, dass durch den Eigentümerwechsel keine sicherheitsrelevanten Risiken entstehen. Im Mittelpunkt stehen der Schutz von Kundendaten, die Kontrolle über Lieferketten sowie Entscheidungen über Personal in sensiblen Unternehmensbereichen.

"Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen müssen wir unsere Souveränität schützen. Deshalb sichern wir bei der JD.com-Übernahme mit strengen Auflagen unsere Daten, Lieferketten und sicherheitsrelevante Personalentscheidungen ab. Unser Grundsatz ist klar: Investitionen ermöglichen, Österreichs Souveränität schützen", so Hattmannsdorfer.

Die österreichische Genehmigung soll demnach an verbindliche Sicherheitsvorkehrungen geknüpft werden. Ziel ist es, die Kontrolle über sensible Unternehmensbereiche und wichtige Infrastruktur in Europa abzusichern.

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Österreich prüft Übernahmen aus Drittstaaten

Hintergrund ist die österreichische Investitionskontrolle. Sie soll verhindern, dass Unternehmensübernahmen durch Investoren aus Nicht-EU-Staaten die Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die Versorgung gefährden.

Betroffen sind insbesondere Unternehmen aus Bereichen wie Energieversorgung, kritischer Infrastruktur, Schlüsseltechnologien oder Betriebe mit Zugang zu sensiblen Daten.

In besonders sicherheitsrelevanten Branchen kann bereits der Erwerb von zehn Prozent der Stimmrechte eine Genehmigung erforderlich machen. In anderen erfassten Bereichen liegt die Schwelle bei 25 Prozent. Auch zusätzliche Beteiligungen oder die Übernahme eines beherrschenden Einflusses können eine Prüfung auslösen.

Ablauf der Prüfung

Bei der Untersuchung werden unter anderem die Eigentümerstruktur des Investors, dessen Einflussmöglichkeiten und mögliche Sicherheitsrisiken bewertet. Die Entscheidung trifft das Wirtschaftsministerium nach einer gesetzlichen Prüfung. Dabei werden weitere Ministerien und der europäische Kooperationsmechanismus eingebunden.

Das Ergebnis kann eine uneingeschränkte Genehmigung, eine Zustimmung mit verbindlichen Auflagen oder eine vollständige Untersagung sein. Nach Abschluss des europäischen Kooperationsverfahrens dauert die nationale Prüfung grundsätzlich einen Monat. Bei einer vertieften Untersuchung können weitere zwei Monate hinzukommen.