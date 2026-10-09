i In Österreich sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Getty Images Boom sprengt Rekorde E-Auto-Sensation in Österreich – das gab es noch nie Historischer Rekord auf Österreichs Straßen: Erstmals fährt mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto rein elektrisch. Minister Hanke jubelt. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das gab es in Österreich noch nie! Die Elektromobilität erreicht einen historischen Höchststand. Im September 2026 wurden österreichweit 9.723 neue Elektroautos zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 33,6 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen.

Damit wurde erstmals die 30-Prozent-Marke geknackt. Anders gesagt: Mehr als jedes dritte neu zugelassene Auto in Österreich fährt mittlerweile ausschließlich mit Strom. Insgesamt wurden im September 28.968 neue Pkw zugelassen. Die Zahlen zeigen, wie stark Elektroautos inzwischen auf dem heimischen Automarkt vertreten sind.

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Minister Hanke sieht starkes Signal

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) zeigt sich über die Entwicklung erfreut. "Dass mittlerweile jedes dritte neu zugelassene Auto rein elektrisch fährt, ist ein starkes Signal. Die Elektromobilität ist in Österreich endgültig im Alltag angekommen", erklärt der Minister.

Die Bundesregierung will den eingeschlagenen Kurs fortsetzen. Dazu gehören vor allem der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur und bessere Informationen für Autofahrer.

Hanke sieht in der Entwicklung auch einen wirtschaftlichen Vorteil für Österreich. Denn je mehr Autos mit Strom statt mit Benzin oder Diesel fahren, desto geringer wird die Abhängigkeit von Ölimporten. "Wir machen uns damit auch unabhängiger von Ölimporten und internationalen Preisschwankungen", betont der Minister.

Schon mehr als 40.000 öffentliche Ladepunkte

Damit der Umstieg auf Elektroautos leichter wird, soll auch das Ladenetz weiter wachsen. Laut Mobilitätsministerium stehen in Österreich mittlerweile mehr als 40.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung.

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Mit dem Programm "eMOVE Austria" will die Bundesregierung den Ausbau weiter vorantreiben. Besonders entlang von Autobahnen und Schnellstraßen sollen zusätzliche Lademöglichkeiten entstehen.

Gleichzeitig versucht das Ministerium mit der Kampagne "Keine E-ngste mehr!", Vorbehalte gegenüber Elektroautos abzubauen. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur Reichweite, zu den Kosten und zur Lebensdauer der Batterien.

Nicht jeder fährt schon elektrisch

Trotz des historischen Rekords gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied: Die 33,6 Prozent beziehen sich ausschließlich auf neu zugelassene Autos im September, nicht auf alle Pkw, die derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs sind.

Außerdem wurden im September weiterhin knapp zwei Drittel der neuen Pkw mit anderen Antriebsarten zugelassen. Für Minister Hanke steht dennoch fest: "Der Rekord im September zeigt, welches Potenzial in der Elektromobilität steckt."