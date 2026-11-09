i Anwalt Nik Rast vertritt den erneut Inhaftierten bereits in mehreren Verfahren. Diesmal geht es um 7-er BMWs. Denise Auer/iStock "Dümmster Verbrecher" flog auf Dreister BMW-Betrüger mit Fußfessel tappt in die Falle Kaum hatte ein verurteilter Autobetrüger (30) die Fußfessel, klickten für den Serben die Handschellen. Sein Anwalt beteuert dennoch seine Unschuld. Von Christian Tomsits 09.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitter: Frisch mit der Fußfessel ausgestattet landete ein Serbe nun endgültig hinter Gittern! Der bereits wegen Autobetrugs am LG Korneuburg verurteilte 30-Jährige hatte nur dank seines Anwalts die Fußfessel erkämpft, saß trotz Millionenschaden keinen einzigen Tag in Haft.

Doch mit der wohl dümmsten Entscheidung seines Lebens setzte er alles aufs Spiel: Statt die Füße stillzuhalten und brav zu bleiben, lebte der verurteilte Betrüger auf großem Fuß – kurvte im geborgten Ferrari herum und ging erneut bei Autohändlern ein und aus.

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Gemeinsam mit einem Komplizen (41) soll der unbelehrbare PS-Gauner Anfang Oktober versucht haben mit gefälschten Finanzierungszusagen sechs BMW-7er-Luxuskarossen zu erschleichen. Doch der Versuch scheiterte kläglich: Der Händler in Perchtoldsdorf schöpfte trotz vorgelegter Bankbestätigungen sofort Verdacht.

Dennoch versuchte es das Duo es am 28. Oktober ein zweites Mal in einem Autohaus in Wiener Neustadt. Statt eines BMW 5ers um rund 100.000 Euro wartete dort aber bereits die Kripo auf die mutmaßlichen Millionen-Betrüger. Der Grund: Der andere Autohändler hatte die Kollegen in der Umgebung vor den in der gebrandmarkten Branche bestens bekannten Gesichtern gewarnt.

Die Handschellen klickten. Wegen Verdunkelungs- und weiterer Tatgefahren wurde Untersuchungshaft verhängt, der "rasche Rückfall" während des elektronisch überwachten Hausarrests wurde beim 30-Jährigen im Beschluss explizit richterlich festgehalten. Nun "pickt" die Haft für Österreichs wohl dümmsten Verbrecher erst einmal unwiderruflich.

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Dennoch bremst Top-Verteidiger Nik Rast und warnt vor einer vorschnellen Vorverurteilung seines Dauerklienten. "Mein Mandant ist unschuldig. Er hat von den gefälschten Papieren überhaupt nichts gewusst, wollte nur die Autos abholen", erklärt der Jurist in "Heute". Von einem erneuten vorsätzlichen Betrug könne daher keine Rede sein. Fix ist: Dummheit schützt vor Strafe nicht, ist aber alleine noch keine Straftat. Und: Die Unschuldsvermutung gilt.