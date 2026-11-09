i Pkw von B16 in Wald geschleudert Thomas Lenger Polizei ermittelt Auto fliegt in Wald – Lenker spurlos verschwunden Spektakulärer Unfall auf der B16 bei Ebreichsdorf: Ein Pkw wurde in den Wald geschleudert. Vom Lenker fehlt jede Spur, die Polizei ermittelt. Von Niederösterreich Heute 09.11.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mysteriöser Verkehrsunfall beschäftigt derzeit die Polizei in Niederösterreich: In der Nacht auf Montag (9. November) kam ein Pkw auf der B16 bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) von der Fahrbahn ab und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war vom Lenker allerdings keine Spur mehr.

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Auto dürfte über Leitschiene abgehoben haben

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf Höhe der Gemeindegrenze zu Trumau. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Anschließend kam das Fahrzeug von der Bundesstraße ab und krachte gegen ein Verkehrsschild.

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Pkw von B16 in Wald geschleudert i ?

Am Beginn einer Leitschiene dürfte der Pkw regelrecht abgehoben haben, ehe er im angrenzenden Wald landete.

Lenker ließ versperrtes Auto zurück

Besonders rätselhaft: Die Person am Steuer dürfte das Unfallfahrzeug nach dem Crash versperrt und die Unfallstelle verlassen haben. Nachkommende Autofahrer bemerkten den Wagen und alarmierten die Polizei.

Die Feuerwehr Ebreichsdorf rückte zur Bergung aus. Mithilfe eines Krans wurde das Unfallfahrzeug aus dem Wald gehoben und anschließend gesichert abgestellt.

Wer tatsächlich am Steuer saß und ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.