Erste Tarantel im Raum Korneuburg gesichtet

Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg hat ein Läufer eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Er fotografierte eine rund fünf Zentimeter große südrussische Tarantel.
Die Spinne wurde in der Nähe des Baumarkts Fetter gefunden. Für Menschen mit Spinnenangst ist diese Nachricht weniger erfreulich, doch Naturinteressierte freuen sich über die erste Sichtung in dieser Region.
Wie noen.at berichtet, handelt es sich laut Naturschutzbund um die erste bekannte Meldung dieser Art im Raum Korneuburg (Niederösterreich).
Die südrussische Tarantel wurde bereits in den 1920er-Jahren im Burgenland und in Wien erstmals nachgewiesen. Mittlerweile breitet sich die Art weiter in Österreich aus – mehr dazu hier.