Startseite Österreich Niederösterreich
Die Südrussische Tarantel (Archivfoto)
Die Südrussische Tarantel (Archivfoto)
Otto Reder
Seltene Spinne entdeckt

Erste Tarantel im Raum Korneuburg gesichtet

Ein Läufer entdeckte erstmals eine südrussische Tarantel bei Korneuburg – eine kleine Sensation für Naturfreunde.
Von Newsdesk Heute
09.11.2026, 08:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg hat ein Läufer eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Er fotografierte eine rund fünf Zentimeter große südrussische Tarantel.

Die Spinne wurde in der Nähe des Baumarkts Fetter gefunden. Für Menschen mit Spinnenangst ist diese Nachricht weniger erfreulich, doch Naturinteressierte freuen sich über die erste Sichtung in dieser Region.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Mama (39) nach Spinnenbiss tot: Spitäler unter Beschuss
Furchtlos – Mann legt seine Hand neben Tarantel in NÖ
Warum Nosferatu-Spinnen uns jetzt wieder öfter begegnen

Wie noen.at berichtet, handelt es sich laut Naturschutzbund um die erste bekannte Meldung dieser Art im Raum Korneuburg (Niederösterreich).

Ausbreitung der Tarantel in Österreich

Die südrussische Tarantel wurde bereits in den 1920er-Jahren im Burgenland und in Wien erstmals nachgewiesen. Mittlerweile breitet sich die Art weiter in Österreich aus – mehr dazu hier.

red, 09.11.2026, 08:20
Mehr zum Thema
Spinne Niederösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote