i Die Südrussische Tarantel (Archivfoto) Otto Reder Seltene Spinne entdeckt Erste Tarantel im Raum Korneuburg gesichtet Ein Läufer entdeckte erstmals eine südrussische Tarantel bei Korneuburg – eine kleine Sensation für Naturfreunde. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg hat ein Läufer eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Er fotografierte eine rund fünf Zentimeter große südrussische Tarantel.

Die Spinne wurde in der Nähe des Baumarkts Fetter gefunden. Für Menschen mit Spinnenangst ist diese Nachricht weniger erfreulich, doch Naturinteressierte freuen sich über die erste Sichtung in dieser Region.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie noen.at berichtet, handelt es sich laut Naturschutzbund um die erste bekannte Meldung dieser Art im Raum Korneuburg (Niederösterreich).

Die Bilder des Tages i ?

Ausbreitung der Tarantel in Österreich

Die südrussische Tarantel wurde bereits in den 1920er-Jahren im Burgenland und in Wien erstmals nachgewiesen. Mittlerweile breitet sich die Art weiter in Österreich aus – mehr dazu hier.