Vermisste Maßnahmen-Gegnerin (35) wieder aufgetaucht

Erleichterung nach tagelanger Ungewissheit! Die seit Freitag (6. November) vermisste Corona-Maßnahmen-Gegnerin Jennifer Klauninger (35) ist wieder aufgetaucht. Das berichten mehrere Bekannte der Aktivistin auf Facebook. Auch ihre Mutter bestätigt, dass ihre Tochter wieder gefunden wurde.
Die 35-Jährige war seit Freitag spurlos verschwunden. Die Polizei hatte eine Vermisstenanzeige bestätigt und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.
Am Sonntag (8. November) konnte die Polizei schließlich Kontakt mit der Vermissten aufnehmen. Das geht aus einem auf Facebook veröffentlichten Beitrag hervor, der sich auf Angaben der Polizei in Wiener Neustadt beruft.
Demnach gehe es Klauninger gut. Offenbar habe die 35-Jährige lediglich eine Auszeit gebraucht. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt.
Klauninger erlangte während der Corona-Pandemie österreichweit Bekanntheit. Als Gegnerin der damaligen Maßnahmen organisierte sie regelmäßig Demonstrationen in der Wiener Innenstadt und sorgte mit ihren öffentlichen Auftritten immer wieder für Schlagzeilen.
Nun dürfte die Sorge um die 35-Jährige ein Ende haben. Ihre Familie und Bekannte können aufatmen. Warum sich Klauninger mehrere Tage zurückgezogen hatte, bleibt vorerst offen. Entscheidend ist: Laut ihrem Umfeld geht es ihr gut.