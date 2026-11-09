i Jenny Klauninger wurde wieder gefunden. iStock Vermisstenfall geklärt Vermisste Maßnahmen-Gegnerin (35) wieder aufgetaucht Seit Freitag wurde Jennifer Klauninger (35) vermisst. Nun gibt es Entwarnung: Die bekannte Corona-Gegnerin ist wieder aufgetaucht. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 08:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erleichterung nach tagelanger Ungewissheit! Die seit Freitag (6. November) vermisste Corona-Maßnahmen-Gegnerin Jennifer Klauninger (35) ist wieder aufgetaucht. Das berichten mehrere Bekannte der Aktivistin auf Facebook. Auch ihre Mutter bestätigt, dass ihre Tochter wieder gefunden wurde.

Jenny Klauninger ist wieder aufgetaucht. Facebook

Die 35-Jährige war seit Freitag spurlos verschwunden. Die Polizei hatte eine Vermisstenanzeige bestätigt und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten.

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Polizei hatte Kontakt mit Klauninger

Am Sonntag (8. November) konnte die Polizei schließlich Kontakt mit der Vermissten aufnehmen. Das geht aus einem auf Facebook veröffentlichten Beitrag hervor, der sich auf Angaben der Polizei in Wiener Neustadt beruft.

Demnach gehe es Klauninger gut. Offenbar habe die 35-Jährige lediglich eine Auszeit gebraucht. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt.

Durch Corona-Demos bekannt geworden

Klauninger erlangte während der Corona-Pandemie österreichweit Bekanntheit. Als Gegnerin der damaligen Maßnahmen organisierte sie regelmäßig Demonstrationen in der Wiener Innenstadt und sorgte mit ihren öffentlichen Auftritten immer wieder für Schlagzeilen.

Nun dürfte die Sorge um die 35-Jährige ein Ende haben. Ihre Familie und Bekannte können aufatmen. Warum sich Klauninger mehrere Tage zurückgezogen hatte, bleibt vorerst offen. Entscheidend ist: Laut ihrem Umfeld geht es ihr gut.