Tiefe Trauer: Ex-Vizestadtchef von Baden verstorben

Die Stadt Baden (NÖ) trauert um eine prägende Persönlichkeit: Franz Geiger, ehemaliger Vizebürgermeister und Ehrenbürger der Stadt, ist am Sonntag, 8. November, verstorben. Nur zwei Tage später hätte er seinen 86. Geburtstag gefeiert.
Über Jahrzehnte hinweg prägte Geiger das politische und gesellschaftliche Leben in Baden. Besonders seine Hilfsbereitschaft und seine Nähe zur Bevölkerung machten ihn zu einer geschätzten Persönlichkeit.
Seine politische Karriere begann Geiger 1985 als Gemeinderat. Von 1990 bis 2000 war er Stadtrat, ehe er im Jahr 2000 zum Vizebürgermeister aufstieg. Dieses Amt bekleidete er bis 2006. Dabei galt Geiger als Mann des Ausgleichs, der auch über Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde. Statt politischer Grabenkämpfe setzte er auf Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt.
Auch abseits der großen politischen Bühne war Geiger für die Badener da. Als Ombudsmann der Stadtgemeinde kümmerte er sich um die Anliegen der Bevölkerung. Egal, ob bei offiziellen Sprechstunden oder bei zufälligen Begegnungen auf der Straße: Geiger nahm sich Zeit, hörte zu und versuchte zu helfen, berichtet die Stadtgemeinde.
Sein Engagement reichte weit über die Stadtpolitik hinaus. Unter anderem war er Vizepräsident von Kolping Österreich und Obmann der Raiffeisenbank Region Baden.
Für seine Verdienste erhielt Geiger das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich. Am 1. Mai 2006 wurde ihm zudem die Ehrenbürgerschaft der Stadt Baden verliehen.
Nun nimmt die Stadt Abschied von einem Mann, der sich jahrzehntelang für seine Heimat eingesetzt hat. Die Stadtgemeinde würdigt sein Lebenswerk und spricht seiner Familie sowie allen Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus.