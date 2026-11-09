Schlimmer Crash auf der A5! Vier Verletzte bei Unfall

Heftiger Verkehrsunfall am Sonntag auf der Nordautobahn im Bezirk Mistelbach: Gegen 13.20 Uhr war eine 65-jährige Wienerin mit ihrem Pkw in Richtung Brünn unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Wolkersdorf im Weinviertel zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Bei Straßenkilometer 8,1 krachte die Frau aus bisher ungeklärter Ursache in das Heck eines vor ihr fahrenden Autos. In dem Wagen saßen vier Personen. Am Steuer befand sich ein 49-jähriger Pole.
Der Aufprall hatte schwere Folgen: Während der 49-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin mit leichten Verletzungen davonkamen, wurden zwei weitere Insassen auf der Rückbank schwer verletzt. Dabei handelt es sich um eine 72-jährige Frau und einen 76-jährigen Mann.
Für den 76-Jährigen musste der Rettungshubschrauber anrücken. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Uniklinikum Krems geflogen. Die drei weiteren Verletzten brachte die Rettung in das Landesklinikum Mistelbach. Die 65-jährige Unfalllenkerin blieb bei dem heftigen Zusammenstoß unverletzt.
Nach dem Crash ging auf der A5 in Richtung Brünn vorerst nichts mehr. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle für rund 30 Minuten komplett gesperrt werden. Erst danach konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.
Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 14.25 Uhr. Warum die Wienerin auf den vorausfahrenden Pkw aufgefahren war, ist weiterhin unklar.