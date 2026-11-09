i Symbolbild einer Umkleidekabine iStock (Symbol) In Einkaufspassage Mann soll Frauen in Umkleidekabinen fotografiert haben Ein 32-Jähriger soll in Gmünd heimlich Frauen in Umkleidekabinen fotografiert haben. Die Polizei vermutet weitere Opfer und bittet um Hinweise. Von Niederösterreich Heute 09.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungeheuerlicher Verdacht im Waldviertel: Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd soll am Freitagnachmittag (6. November) Frauen in den Umkleidekabinen einer Einkaufspassage in Gmünd heimlich fotografiert haben. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren möglichen Opfern.

Weitere Fotos auf Handy entdeckt

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich soll der Mann zwischen 14 und 15 Uhr unbefugt Aufnahmen von Frauen angefertigt haben. Nachdem eines der mutmaßlichen Opfer Anzeige erstattet hatte, nahmen die Ermittler die Arbeit auf.

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Bei den polizeilichen Erhebungen stießen die Beamten auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten auf weitere Fotos von Frauen. Ob es noch mehr Betroffene gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet Frauen, sich zu melden

Die Polizeiinspektion Gmünd richtet nun einen Aufruf an alle Frauen, die sich am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr in einer Umkleidekabine oder in einem der Geschäfte der Einkaufspassage aufgehalten haben.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-3400 bei der Polizeiinspektion Gmünd zu melden. Für den 32-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.