i Heini Staudinger soll von einem ehemaligen Mitarbeiter hintergangen worden sein. Helmut Graf Bitte an seine Kunden 900.000-Euro-Betrug – darauf hofft Staudinger jetzt Nach einem Betrug um rund 900.000 Euro kämpft Heini Staudinger um seine Waldviertler Schuhfirma. Jetzt richtet er einen Hilferuf an seine Kunden. Von Victoria Carina Frühwirth 09.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Schlag für den bekannten Schuh-Unternehmer und Ex-Präsidentschaftskandidaten Heini Staudinger (73)! Nach einem massiven Betrugsfall in seiner Waldviertler Schuhwerkstatt steht der Betrieb unter enormem Druck.

Ein ehemaliger Mitarbeiter soll die Firma um rund 900.000 Euro geschädigt haben. Jetzt wendet sich Staudinger mit einer emotionalen Videobotschaft an seine treuen Kunden.

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Wie "Heute" berichtete, soll ein 26-jähriger Mitarbeiter zwischen dem 7. Februar 2025 und dem 14. September 2026 insgesamt 670 Überweisungen auf zahlreiche selbst angelegte Konten durchgeführt haben. Der entstandene Schaden: rund 900.000 Euro.

"Bis an den Rand des Ruins getrieben"

Für den Unternehmer ist der Vorfall nicht nur finanziell ein schwerer Schlag. Besonders bitter: Der mutmaßliche Betrüger war ein vertrauter Mitarbeiter, der im Betrieb als höflich und hilfsbereit galt.

"Dass uns diese gigantische Summe bis an den Rand des Ruins getrieben hat", erklärt Staudinger in seiner Videobotschaft. Selbst Fachleute hätten anschließend wochenlang gebraucht, um das ausgeklügelte Betrugssystem zu durchschauen.

Jetzt fleht Staudinger seine Kunden an

Trotz der dramatischen Situation will der Schuh-Rebell nicht aufgeben. Seine Hoffnung liegt jetzt bei den Menschen, die seine Waldviertler Schuhe seit Jahren kaufen.

"Bitte bleibt's uns treu", appelliert Staudinger an seine Stammkunden. Nur dank ihrer Unterstützung sei es gelungen, als einer der letzten Schuherzeuger Österreichs zu bestehen. Gerade jetzt sei diese Treue wichtiger denn je.

Die Bilder des Tages i ?

Für Staudinger geht es nach dem gewaltigen finanziellen Schaden um viel mehr als Geld: Es geht um die Zukunft seiner Schuhwerkstatt und darum, ob seine Kunden dem Waldviertler Traditionsbetrieb weiterhin die Stange halten.