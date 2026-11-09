Drama am Schneeberg! Hubschrauber rettet drei Wanderer

Drei Bergsteiger im Alter von 20 Jahren gerieten am Samstag in Bergnot – nach einem Großeinsatz wird nun eine "Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz" geprüft.
Zwei 20-Jährige aus dem Bezirk Baden und ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Neusiedl am See wollten auf den Schneeberg wandern. Gegen 10 Uhr starteten sie bei der Talstation Losenheim.
Im Bereich des Novembergrates auf rund 1.700 Metern Seehöhe geriet die Gruppe aufgrund der Steilheit des Geländes sowie der eisigen und verschneiten Verhältnisse in Schwierigkeiten.
Einer der drei Burschen bekam laut Polizei große Angst vor einem Absturz, wodurch ein weiteres Fortkommen unmöglich wurde. Die Wanderer waren zwar mit witterungsangepasster Kleidung und Proviant ausgerüstet, führten jedoch keinerlei alpine Sicherungsausrüstung mit sich.
Nach dem Notruf gegen 14:10 Uhr wurden Alpinisten der Alpinen Einsatzgruppe Niederösterreich Süd sowie die Bergrettung Puchberg am Schneeberg alarmiert. In der Folge wurden die drei Männer von der Besatzung des Polizeihubschraubers mittels Taubergung unverletzt aus der Wand gerettet und sicher ins Tal geflogen.
Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz wird derzeit geprüft.