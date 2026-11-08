i Zwei Alpinisten mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. iStock Erschöpft und eingeschneit Zugspitze wird zur Falle – drei Alpinisten in Bergnot Dunkelheit, Schnee und Erschöpfung wurden drei Alpinisten auf der Zugspitze zum Verhängnis. Das Trio musste gerettet werden. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarm auf der Tiroler Seite der Zugspitze! Am Samstag planten drei Alpinisten über den Stopselzieher-Klettersteig auf den höchsten Berg Deutschlands (2962 Meter) aufzusteigen. Dabei kam es allerdings zu Problemen, die bei dem Trio für bange Stunden sorgten.

Die Dunkelheit, der Schnee und auch der körperliche Zustand der Alpinisten machten ein Weiterkommen unmöglich. So mussten die Bergsteiger schlussendlich einen Notruf absetzen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hubschrauber angefordert

Gegenüber der "Krone" sagte der Ortsstelleneiter der Bergrettung Ehrwald, Robin Lutnig, dass sie gegen 18.30 Uhr von der Leitstelle Tirol alarmiert worden seien. Daraufhin begaben sich sechs Bergretter mit der Zugspitzbahn zur Bergstation. Von dort aus stiegen die Helfer zu dem Trio ab.

Zwei der Alpinisten konnten aufgrund von Erschöpfung nicht mehr ohne Rettungshubschrauber geborgen werden. Der dritte Bergsteiger wurde von den Einsatzkräften zur Seilbahn gebracht und kam auf diesem Weg ins Tal.

Die Bilder des Tages i ?

Für seine Begleiter wurde der Notarzthubschrauber RK-2 gerufen. Die Alpinisten wurden mittels Winde geborgen und zur medizinischen Versorgung in Krankenhaus Reutte gebracht. Der Einsatz war nach drei Stunden beendet.