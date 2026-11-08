Startseite Österreich Tirol
Zwei Alpinisten mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Zwei Alpinisten mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
iStock
Erschöpft und eingeschneit

Zugspitze wird zur Falle – drei Alpinisten in Bergnot

Dunkelheit, Schnee und Erschöpfung wurden drei Alpinisten auf der Zugspitze zum Verhängnis. Das Trio musste gerettet werden.
Von Newsdesk Heute
08.11.2026, 22:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Alarm auf der Tiroler Seite der Zugspitze! Am Samstag planten drei Alpinisten über den Stopselzieher-Klettersteig auf den höchsten Berg Deutschlands (2962 Meter) aufzusteigen. Dabei kam es allerdings zu Problemen, die bei dem Trio für bange Stunden sorgten.

Die Dunkelheit, der Schnee und auch der körperliche Zustand der Alpinisten machten ein Weiterkommen unmöglich. So mussten die Bergsteiger schlussendlich einen Notruf absetzen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hubschrauber angefordert

Gegenüber der "Krone" sagte der Ortsstelleneiter der Bergrettung Ehrwald, Robin Lutnig, dass sie gegen 18.30 Uhr von der Leitstelle Tirol alarmiert worden seien. Daraufhin begaben sich sechs Bergretter mit der Zugspitzbahn zur Bergstation. Von dort aus stiegen die Helfer zu dem Trio ab.

Auch interessant

Tour auf Zugspitze wird für 17-Jährige zum Albtraum
Im Schnee verirrt! Bergrettung rettet junge Wanderer
21-Jähriger lässt Freundin (17) auf Zugspitze zurück

Zwei der Alpinisten konnten aufgrund von Erschöpfung nicht mehr ohne Rettungshubschrauber geborgen werden. Der dritte Bergsteiger wurde von den Einsatzkräften zur Seilbahn gebracht und kam auf diesem Weg ins Tal.

Für seine Begleiter wurde der Notarzthubschrauber RK-2 gerufen. Die Alpinisten wurden mittels Winde geborgen und zur medizinischen Versorgung in Krankenhaus Reutte gebracht. Der Einsatz war nach drei Stunden beendet.

red, 08.11.2026, 22:30
Mehr zum Thema
Bergrettung Bergung Rettungseinsatz Ehrwald

Weiterlesen

Weitere Storys
Tirol Alpen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote