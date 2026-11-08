i Die Polizei in Tirol nahm den Tatverdächtigen fest. iStock Täter flüchtet mit Zug Messer-Attacke auf 16-Jährigen vor Fast-Food-Lokal Blutige Attacke in Vomp (Tirol)! Ein 18-Jähriger soll einen Jugendlichen (16) mit einem Klappmesser verletzt haben. Die Polizei nahm ihn fest. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brutale Szenen am späten Samstagabend in Vomp im Bezirk Schwaz! Gegen 22.40 Uhr gerieten ein 18-jähriger Österreicher und sein 16-jähriger irakischer Bekannter vor einem Fast-Food-Restaurant heftig aneinander. Der Streit eskalierte schließlich in einer Messerattacke.

18-Jähriger sticht mit Klappmesser zu

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige plötzlich ein Klappmesser gezogen und seinem jüngeren Bekannten einen Stich in die rechte Hand versetzt haben. Der 16-Jährige wurde dabei verletzt.

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Zeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Wie schwer seine Verletzung ist, steht derzeit noch nicht fest.

Flucht mit Zug endet am Bahnhof

Der mutmaßliche Angreifer machte sich nach der Tat aus dem Staub. Er flüchtete mit dem Zug in Richtung Innsbruck. Doch weit kam er nicht: Die Polizei konnte den 18-Jährigen telefonisch erreichen und wenig später am Bahnhof Rum festnehmen.

Anschließend wurde der Verdächtige zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Schwaz gebracht. Warum der Streit zwischen den beiden Bekannten derart eskalierte, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Messerattacke.