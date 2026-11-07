i Der Elfjährige wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. (Symbolbild) istock Anrainer hörten Schreie Böller zerfetzte Hand – Bub (11) mit Heli ins Spital Ein Böller explodierte in Wörgl in der Hand eines Elfjährigen. Der Bub verlor Teile seines Daumens und weiterer Finger. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Feuerwerkskörper hat am Samstagnachmittag in Wörgl (Tirol) einen Elfjährigen schwer verletzt. Der Böller explodierte direkt in seiner Hand – der Bub verlor dabei einen Teil seines rechten Daumens sowie weitere Fingerglieder.

Zu dem folgenschweren Unfall kam es gegen 14.10 Uhr. Der Elfjährige hatte zunächst zweimal vergeblich versucht, einen braunen, böllerartigen Gegenstand ohne Zündschnur anzuzünden. Daraufhin drückte er die Membran am Ende des Böllers ein und versuchte erneut, ihn mit einem Feuerzeug zu entzünden. Dabei kam es zur Explosion.

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Anrainer hörten Schreie

Der heftige Knall, die starke Rauchentwicklung und die Schreie des Kindes alarmierten Anrainer, die sofort die Rettung verständigten. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der schwer verletzte Bub mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Universitätsklinik geflogen.

Auch ein neunjähriger Bub wurde verletzt. Er erlitt ein Knalltrauma und kam zur Untersuchung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Zwei weitere Kinder im Alter von acht und neun Jahren blieben unverletzt.

Welche Feuerwerksklasse der Böller hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.