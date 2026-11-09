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Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild)
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild)
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Drama um Biker

Motorradfahrer kracht gegen Leitschiene – Mann tot

Tödlicher Unfall im Bezirk Korneuburg: Ein 39-jähriger Biker kam Samstagabend von der Straße ab und starb noch an der Unfallstelle.
Von Elena Lick
09.11.2026, 12:19
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Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend im Weinviertel ereignet. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Korneuburg fuhr am Abend auf der L3109 von Hagenbrunn in Richtung Königsbrunn.

Horror-Unfall auf der A2 nach Wien – ein Toter

Im Gemeindegebiet von Enzersfeld verlor der Biker in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Steher der Leitschiene.

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Für 39-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Der Aufprall hatte fatale Folgen: Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für den 39-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die L3109 musste während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

El , 09.11.2026, 12:19
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