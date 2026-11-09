i Kater Amor geht es nach seinem dramaischen Unfall schon besser. Tierheim Dechanthof Operationen zu teuer "Amor" von Auto erfasst – Besitzer gaben ihn einfach ab Kater Amor wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Als klar wurde, wie teuer seine Rettung werden würde, gaben ihn seine Besitzer ab. Von Österreich Heute 09.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Kater Amor (3) änderte sich das Leben von einer Sekunde auf die andere! Der junge Freigänger wurde von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er nicht mehr auf seinen Beinen stehen konnte. Seine Besitzer fanden ihn auf der Straße und brachten ihn noch zum Tierarzt. Doch dann nahm die Geschichte eine traurige Wendung.

Als klar wurde, dass Amor eine Computertomographie und eine lebensrettende Operation benötigen würde, gaben seine Besitzer den schwer verletzten Kater ab. Für das Tier stand damit plötzlich alles auf dem Spiel: Entweder würde jemand die Behandlung übernehmen oder Amor müsste eingeschläfert werden.

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Tierheim konnte kaum glauben, was passiert war

Schließlich wurde das Tierheim Dechanthof kontaktiert. Dort sorgte der Fall für Fassungslosigkeit. Denn Amor war längst nicht die erste Katze, die wegen hoher Operationskosten abgegeben wurde. Erst kürzlich hatte das Tierheim für Kater Raffaello, der ebenfalls dringend medizinische Hilfe benötigte, Spenden gesammelt. Nun stand bereits der nächste Notfall vor der Tür.

Trotz der angespannten Situation entschied sich das Tierheim, auch Amor aufzunehmen. Pflegemama Doris erklärte sich bereit, die aufwendige Nachsorge zu übernehmen. Im Tierheim selbst leben mehr als 200 Katzen, weshalb eine intensive Einzelbetreuung nur schwer möglich gewesen wäre.

Titanplatten sollen Knochen retten

Eine Computertomographie zeigte schließlich das ganze Ausmaß der Verletzungen. Amor hatte mehrere Knochenbrüche erlitten. Doch es gab Hoffnung: Die Schäden waren operierbar. Bei einem Eingriff wurden dem Kater mehrere Titanplatten und Schrauben eingesetzt, damit seine Knochen wieder zusammenwachsen können. Eine lange Operationsnarbe an seiner Seite erinnert noch an die schwere Verletzung.

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Wenige Tage nach dem Eingriff durfte Amor zu seiner Pflegemama Doris übersiedeln. Dort wartete bereits ein eigens vorbereiteter Reha-Bereich auf ihn.

Kater muss jetzt wieder laufen lernen

Ein paar vorsichtige Schritte sind bereits möglich. Doch Amor muss sich weiterhin schonen. Springen und Herumtoben sind für die nächsten Wochen tabu, damit seine Knochen in Ruhe verheilen können.

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Nach einigen Wochen soll ein Kontrollröntgen zeigen, wie weit die Heilung fortgeschritten ist. Danach darf der Dreijährige seine Bewegungen schrittweise steigern. Die Aussichten stehen gut, dass er später wieder ganz normal laufen kann.

Tierheim bleibt auf 1.750 Euro sitzen

Die Rettung des Katers bringt das Tierheim allerdings finanziell unter Druck. Trotz eines gewährten Tierschutzrabatts belaufen sich die Behandlungskosten auf stolze 1.750 Euro. Für den Dechanthof sind solche Fälle eine große Belastung. Immer wieder werden schwer verletzte Katzen abgegeben, deren Besitzer die notwendigen Operationen nicht finanzieren können.

Bei Verletzungen wie jenen von Amor bleibt ohne entsprechende Behandlung laut Tierheim oft nur das Einschläfern. Im Fall des dreijährigen Katers konnte das durch die Übernahme und Operation verhindert werden.