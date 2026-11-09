i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll. NLK Khittl Verdienste gewürdigt Alois-Mock-Europa-Preis an Schüssel und Pröll verliehen Große Ehre für zwei ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker: Wolfgang Schüssel und Erwin Pröll wurden in Wien mit dem Alois Mock-Europa-Preis ausgezeichnet. Von Niederösterreich Heute 09.11.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Auszeichnung für zwei ehemalige politische Schwergewichte: Altkanzler Wolfgang Schüssel und Niederösterreichs ehemaliger Landeshauptmann Erwin Pröll wurden am Montag im Palais Niederösterreich in Wien mit dem Dr. Alois Mock-Europa-Preis ausgezeichnet. Gewürdigt wurden ihre Verdienste um die europäische Einigung und die Entwicklung Österreichs innerhalb der Europäischen Union.

Mikl-Leitner würdigt Verdienste

"Heute zeichnen wir zwei Persönlichkeiten aus, die für ein geeintes Europa unglaublich viel geleistet haben und hohes Ansehen genießen – in Niederösterreich, in Österreich und in ganz Europa", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) beim Festakt.

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Schüssel habe Österreichs Weg in die EU maßgeblich mitgestaltet, Pröll wiederum die Chancen der Grenzöffnung für Niederösterreich frühzeitig erkannt und genutzt. Gemeinsam mit Alois Mock hatten die beiden Politiker 1995 das Europa-Forum Wachau ins Leben gerufen.

Pröll: "Ohne Konflikt kein Profil"

In seiner Rede blickte Pröll auf die jahrzehntelange Zusammenarbeit und persönliche Freundschaft mit Schüssel zurück. Dabei betonte er die Bedeutung politischer Kompromisse: "Der Kompromiss ist ja in Wahrheit in der Demokratie etwas ganz, ganz Gutes und Wichtiges."

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Gleichzeitig brauche erfolgreiche Politik klare Ziele und Überzeugungskraft. "Ohne Konflikt kein Profil und ohne Profil kein Erfolg in der Politik", erklärte der ehemalige Landeshauptmann. An die junge Generation appellierte er: "Bitte seid mutig. Seid auch mutig, Unkonventionelles zu denken."

Schüssel fordert stärkeres Europa

Altkanzler Schüssel verwies auf wichtige gemeinsame politische Entscheidungen, darunter den EU-Beitritt Österreichs und die EU-Erweiterung. Diese hätten das Land wirtschaftlich enorm gestärkt.

Angesichts der geopolitischen Herausforderungen sprach er sich für mehr europäische Eigenständigkeit und eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik aus. "Europa muss nicht nur größer werden, sondern stärker werden", betonte Schüssel.

Die Laudationes hielt der ehemalige EU-Kommissar Johannes Hahn. Auch der frühere deutsche Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigte die beiden Preisträger. Er warnte davor, dass einzelne europäische Staaten die globalen Entwicklungen alleine entscheidend beeinflussen könnten.

"Manches muss sich ändern, damit bleiben kann, was offensichtlich nicht selbstverständlich ist: Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa", erklärte Lammert abschließend.