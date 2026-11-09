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Auftritt von Placebo in der The Royal Albert Hall (28/03/2026)
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APA-Images / Camera Press / Scarlet Page
Arzt verordnet Pause

Schwere Grippe! Konzert von Placebo in Wien abgesagt

Schock für Placebo-Fans: Das Konzert am Dienstag in der Wiener Stadthalle muss wegen einer Erkrankung von Sänger Brian Molko verschoben werden.
Von Erich Wessely
09.11.2026, 15:47
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Bittere Nachricht für alle Placebo-Fans! Die britische Alternative-Rockband hätte am Dienstagabend (10. November) um 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle (Halle D) auftreten sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Wie Ticketanbieter oeticket am Montag mitteilte, muss das Konzert kurzfristig verschoben werden. Grund ist eine schwere Erkrankung von Frontmann Brian Molko.

Sänger leidet an Kehlkopfentzündung

Der Musiker kämpft derzeit mit einer schweren Grippe. Trotz seiner Beschwerden habe er zunächst versucht, weiterhin aufzutreten, um seine Fans nicht zu enttäuschen. Am Sonntag verschlechterte sich sein Gesundheitszustand jedoch derart, dass ein Arzt hinzugezogen werden musste.

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Bei einer weiteren Untersuchung am Montag wurde schließlich eine akute Kehlkopfentzündung (Laryngitis) diagnostiziert. Auf ärztlichen Rat muss Molko nun seine Stimme schonen und darf vorerst nicht auftreten. Neben dem Wien-Konzert ist auch der für Montagabend geplante Auftritt in München betroffen.

Band entschuldigt sich bei Fans

Brian Molko und Bandkollege Stefan Olsdal wenden sich mit einer persönlichen Entschuldigung an ihre Fans: "Es tut uns sehr leid, dass wir die Konzerte so kurzfristig verschieben müssen. Wir verstehen vollkommen, dass dies alle, die bereits Tickets gekauft haben, enttäuscht."

Die Musiker versprechen: "Wir werden alles daransetzen, so bald wie möglich Nachholtermine zu finden. Vielen Dank für euer Verständnis."

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Tickets behalten ihre Gültigkeit

Wann das Konzert in Wien nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Laut oeticket werden Ticketbesitzer per E-Mail informiert, sobald neue Termine beziehungsweise Informationen über eine mögliche Rückerstattung vorliegen.

Über die Nachholtermine entscheidet der Veranstalter. Aktuelle Informationen gibt es auf der Serviceseite von oeticket

wes, 09.11.2026, 15:47
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