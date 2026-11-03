i Scorpions kommen 2027 wieder live nach Österreich – das erste Mal seit 8 Jahren. Frank C. Dunnhaupt "Love, Peace & Rock'n'Roll" Scorpions kommen 2027 mit Europe live nach Wien Zwei große Namen des Classic Rock stehen gemeinsam auf der Bühne: Die Scorpions spielen 2027 in Wien – als Gast ist die Band Europe dabei. Von Jochen Dobnik 03.11.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rockfans dürfen sich im kommenden Sommer auf ein Doppelkonzert freuen: Die Scorpions kommen am 15. Juni 2027 im Rahmen ihrer "Love, Peace & Rock’n’Roll Tour" in die Wiener Stadthalle.

Als besonderer Gast ist die schwedische Band Europe ("The Final Countdown") angekündigt.

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Die Scorpions zählen zu den erfolgreichsten europäischen Rockbands. Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs sind seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen unterwegs. Weltweit haben sie mehr als 100 Millionen Alben verkauft.

Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" und "Wind of Change". Letzterer wurde nach seinem Erscheinen 1990 zu einem der bekanntesten Songs der deutschen Rockgeschichte.

Europe bringen ihren größten Hit mit

Vor den Scorpions steht Europe auf der Bühne. Erst vor wenigen Wochen feierten die Schweden-Rocker das 40-jährige Jubiläum ihres Mega-Hits "The Final Countdown" in den Wiener Gasometern.

Auch die neuen Songs aus ihrem Album "Come This Madness" konnten die österreichischen Fans vollends überzeugen.

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2027 kehren die Schweden nun als Gast der Scorpions nach Österreich zurück.