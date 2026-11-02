i Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith bei den MTV Video Music Awards 2025. IMAGO/imageSPACE Verwirrung um Abschiedsshows Aerosmith: Waren das die letzten Konzerte? Aerosmith spielten gerade zwei spezielle Konzerte in Los Angeles – ob dies ihr finales Bühnen-Comeback war, sorgt für Diskussionen. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aerosmith standen am Donnerstag (29. Oktober) und Sonntag (1. November) in der legendären Hollywood Bowl in Los Angeles auf der Bühne. Die US-Rockband hatte die beiden Auftritte nach einer längeren Pause aufgrund von Stimmproblemen ihres Frontmanns Steven Tyler kurzfristig angekündigt.

Die Comeback-Shows trugen den Titel "California, Dream On: Aerosmith & Friends" und lockten Tausende Fans an.

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Verwirrung um angeblich letztes Konzert

Für Verwirrung sorgte ein Statement von Moderator und Comedian Bill Burr, der die beiden Abende als "die letzten beiden Shows in der Geschichte von Aerosmith" bezeichnete.

Auch Steven Tyler zeigte sich bei seinem Auftritt sentimental: "Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich noch sagen, was für eine Reise das mit meinen Brüdern war", sagte Tyler. "Joe, Tom, Brad und Joey – 55 verdammte Jahre. Und wir sind heute immer noch dieselbe verdammte Band, die vor 55-einhalb Jahren angefangen hat." Offiziell bestätigt, dass es sich um die endgültigen Abschiedskonzerte handelt, wurde es jedoch (noch) nicht.

US-Radiomoderator Eddie Trunk stellte ebenfalls klar: "Es scheint eine Menge Verwirrung um diese Aerosmith-Tribute-Shows zu geben. Soweit ich weiß, hat niemand behauptet, dass es sich um 'letzte' Shows oder 'Abschiedskonzerte' handelt – und es wurde auch nirgendwo so angepriesen. Wenn es eine finale Abschiedsshow gäbe, dann würde sie in Boston stattfinden."

Viele prominente Gäste auf der Bühne

Die Band spielte laut "Metal Hammer" an beiden Abenden kein volles Set: Am 29. Oktober wurden sechs Songs und am 1. November sieben Songs von Aerosmith selbst performt, während der Rest des Abends Tribute-Auftritten gewidmet war.

Joey Kramer, der sich bereits zuvor aus gesundheitlichen Gründen vom Tourneegeschäft zurückgezogen hatte, spielte bei 'Walk This Way' erstmals nach sechs Jahren wieder mit seinen Bandkollegen. Am ersten Abend saß Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana) am Schlagzeug.

Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Johnny Depp, The Black Crowes, Run-D.M.C., Billy Idol, Sammy Hager (Van Halen), Guns N’ Roses und viele mehr.

Ob es tatsächlich die letzten Konzerte von Aerosmith waren, bleibt unklar. Fest steht, dass sich die Rocklegenden noch einmal mit zahlreichen Wegbegleitern auf der Bühne präsentierten. Ein endgültiger Abschied wurde allerdings weder angekündigt noch offiziell bestätigt.