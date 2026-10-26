i Nach seinem Debütalbum „Eigene Art“ und einer komplett ausverkauften Tour 2025 gilt Marten als fixer Bestandteil der jungen heimischen Musikszene. Lara Tomasic Wie aus dem Nichts ER liefert plötzlich die Soundtracks für Hochzeiten Ob beim Einzug oder beim Ja-Wort: Die Liebeslieder von Mundart-Musiker Marten begleiten immer mehr Paare vor den Traualtar. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da kann selbst der Hochzeitsmarsch langsam einpacken! Denn immer mehr Paare setzen bei ihrer Trauung offenbar auf einen ganz anderen Sound: österreichischen Mundartpop.

Besonders gefragt sind dabei die Liebeslieder des oberösterreichischen Sängers Marten. Seine Songs "Gnuag mit dir", "A Leben lang" und "Bis ans End oller Tage" wurden allein in diesem Jahr bereits bei Dutzenden Hochzeiten gespielt.

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Ob beim romantischen Einzug oder mitten in der Trauungszeremonie – für zahlreiche Brautpaare liefern seine Lieder mittlerweile den Soundtrack zu einem der wichtigsten Tage ihres Lebens.

Fans wollen Marten persönlich dabei haben

Doch vielen Paaren reicht es offenbar nicht mehr, seine Musik einfach über die Lautsprecher abzuspielen.

Wie Marten berichtet, bekommt er mittlerweile beinahe täglich Anfragen, ob er nicht persönlich bei einer Hochzeit auftreten könnte. Schließlich wäre es für viele Fans wohl ein besonderer Moment, wenn der Sänger hinter ihrem Lieblingsliebeslied plötzlich selbst vor dem Traualtar steht.

Das ist Sänger Marten i ?

Und genau daraus hat Marten jetzt eine ungewöhnliche Idee gemacht.

Anlässlich seines zweiten Albums "Immer Leben", das am Freitag (23. Oktober) erscheint, startet der Musiker eine besondere Aktion: Wer das Album vorbestellt, hat die Chance, einen persönlichen Live-Auftritt von Marten bei der eigenen Trauung zu gewinnen.

Vom Liebeslied zur Erfolgsgeschichte

Dass Martens Musik inzwischen nicht nur auf Hochzeiten, sondern auch auf den großen Konzertbühnen funktioniert, zeigen seine aktuellen Zahlen.

Über 140.000 monatliche Spotify-Hörer und rund eine Million Streams pro Monat kann der Oberösterreicher laut Management mittlerweile vorweisen. Dazu kommen zahlreiche ausverkaufte Konzerte in Österreich und Deutschland.

2027 soll sogar seine bisher größte Show stattfinden: Im Linzer Brucknerhaus will Marten vor bis zu 3.000 Menschen auftreten.

Im Gespräch mit "Heute" zeigte er sich zuletzt selbst erstaunt über diese Entwicklung. Er sprach von einem "explosionsartigen Anstieg an Reichweite und Erfolg" und erklärte angesichts des großen Konzertplans: "Wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht."

Nicht immer läuft es mit der Liebe rund

Dass die Liebe allerdings nicht immer so harmonisch verläuft wie vor dem Traualtar, zeigt ausgerechnet seine neueste Single.

In "Zu vü fühl", die ebenfalls am Freitag erscheint, besingt Marten eine Freundschaft, bei der plötzlich Gefühle ins Spiel kommen. Einer verliebt sich, der andere nicht – und schon wird aus einer eigentlich schönen Freundschaft eine ziemlich komplizierte Angelegenheit.

Vielleicht wird also nicht jeder Marten-Song zum Hochzeitsklassiker. Mit "Gnuag mit dir", "A Leben lang" und "Bis ans End oller Tage" hat der Sänger aber offenbar bereits zwei Lieder geschaffen, die für zahlreiche Paare eine ganz besondere Bedeutung haben.