i Martens Tour ist bereits ausverkauft. Michael Kramer Marten zeigt seine Zahlen Über eine Million pro Monat! Austro-Star startet durch Von kleinen Clubs zu ausverkauften Konzerten und Millionen Streams: Musiker Marten erlebt gerade einen gewaltigen Karriereschub. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Jahren war er noch ein Geheimtipp, mittlerweile hören ihm monatlich über 140.000 Menschen auf Spotify zu. Für den oberösterreichischen Mundart-Musiker Marten könnte es derzeit kaum besser laufen. Rund eine Million Streams sammelt er laut Management jeden Monat, seine Konzerte in Österreich und Deutschland sind vielerorts ausverkauft.

Und jetzt steht der nächste große Schritt an: Am Freitag (23. Oktober) veröffentlicht Marten sein zweites Album "Immer Leben". Zwei Jahre lang hat der Musiker daran gearbeitet.

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Vom Club auf die große Bühne

Wie schnell sich seine Karriere entwickelt, zeigt vor allem ein Blick auf die Konzertzahlen. Noch vor einiger Zeit spielte Marten vor wenigen Hundert Menschen. Im kommenden Jahr soll er nun das Linzer Brucknerhaus mit bis zu 3.000 Fans füllen.

"Das ist mit Abstand das größte Konzert, das jemals im Verkauf war", erzählte Marten zuletzt im Gespräch mit "Heute". Bisher sei seine größte Show in München vor knapp 500 Menschen gewesen.

Das ist Sänger Marten i ?

Dass er bereits jetzt ein Konzert dieser Größenordnung ankündigt, überrascht sogar den Musiker selbst.

"Und bevor die zweite Tour überhaupt gespielt wurde, kündige ich schon so eine Show an", sagte er und sprach von einem "explosionsartigen Anstieg an Reichweite und Erfolg" seines Projekts.

Ganz ohne Risiko ist der Schritt freilich nicht. Doch Marten hat einen guten Grund, gerade in Linz so groß aufzutreten: Seine Konzerte in der oberösterreichischen Landeshauptstadt verkaufen sich besonders gut.

"Wer nicht wagt, der gewinnt auch nicht", erklärte er gegenüber "Heute".

Neues Album voller Gefühle

Mit "Immer Leben" will Marten nun auch musikalisch zeigen, wie viel in den vergangenen zwei Jahren passiert ist.

Das Album beschäftigt sich mit den großen und kleinen Wendepunkten des Lebens: mit Liebe und Verlust, Aufbruch und Ankommen, Mut und Zweifel. Statt ausschließlich auf romantische Mundart-Hymnen zu setzen, erzählt der Sänger von den unterschiedlichen Gefühlen, die zum Erwachsenwerden und zum Leben dazugehören.

Passend dazu erscheint am Freitag auch die Fokussingle "Zu vü fühl" samt Musikvideo. Darin geht es um eine Freundschaft, die plötzlich kompliziert wird, weil einer der beiden mehr empfindet.

Musikalisch bleibt sich Marten treu: eingängige Melodien, moderne Pop-Produktionen und Texte im Dialekt.

Sogar bei Hochzeiten gefragt

Wie sehr seine Musik inzwischen den Nerv seiner Fans trifft, zeigt sich übrigens nicht nur auf Spotify. Seine Songs "A Leben lang" und "Bis ans End oller Tage" wurden laut Management allein heuer bei Dutzenden Hochzeiten gespielt.

Weil ihn mittlerweile beinahe täglich Anfragen für Hochzeitsauftritte erreichen, hat sich Marten zum Albumstart sogar eine besondere Aktion einfallen lassen: Wer "Immer Leben" vorbestellt, hat die Chance, den Sänger für einen Live-Auftritt bei der eigenen Trauung zu gewinnen.

Vom kleinen Konzertsaal bis zum großen Brucknerhaus, vom Streaming-Hit bis zum Hochzeitseinzug: Für Marten wird es gerade ziemlich groß. Und mit seinem neuen Album dürfte das nächste Kapitel erst beginnen.