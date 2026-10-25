i Marten kündigt eine verrückte Aktion an. Toni Lueger Heftige Aktion Marten singt bei DEINER Hochzeit – und zwar gratis Marten hat eine besondere Überraschung für verliebte Paare: Wer sein neues Album vorbestellt, hat die Chance, ihn als Hochzeitssänger zu gewinnen. Von Heute Entertainment 25.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer gerade seine Hochzeit plant, sollte vielleicht noch einen Platz auf der Gästeliste freihalten. Denn mit etwas Glück steht bei der eigenen Trauung bald ein echter Austropop-Star vor dem Brautpaar!

Der oberösterreichische Musiker Marten hat sich für die Veröffentlichung seines zweiten Albums "Immer Leben" am 23. Oktober eine ganz besondere Aktion überlegt: Wer das Album vorbestellt, hat die Chance, einen persönlichen Live-Auftritt des Sängers bei seiner Trauung zu gewinnen.

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Seine Songs laufen bereits auf zahlreichen Hochzeiten

Die Idee kommt nicht von ungefähr. Denn Marten ist offenbar längst zum heimlichen Hochzeitssänger geworden – auch wenn er selbst gar nicht dabei ist.

Das ist Sänger Marten i ?

Seine Liebeslieder "A Leben lang" und "Bis ans End oller Tage" wurden laut seinem Management allein heuer bereits bei Dutzenden Hochzeiten gespielt. Mal beim Einzug, mal während der Trauung. Mittlerweile erreichen ihn beinahe täglich Anfragen von Paaren, die sich den Musiker für ihren großen Tag wünschen.

Jetzt könnte dieser Wunsch für ein glückliches Paar tatsächlich in Erfüllung gehen.

Eine Million Streams im Monat

Dabei läuft es für den Mundart-Musiker auch abseits der Hochzeitsgesellschaften ziemlich gut. Über 140.000 Menschen hören seine Musik monatlich auf Spotify, insgesamt kommt er laut Management auf rund eine Million Streams pro Monat. Dazu gesellen sich zahlreiche ausverkaufte Konzerte in Österreich und Deutschland.

Für 2027 hat sich Marten sogar seine bislang größte Show vorgenommen: Im Linzer Brucknerhaus sollen bis zu 3.000 Fans mit ihm feiern. Im Gespräch mit "Heute" zeigte sich der Sänger zuletzt selbst verblüfft über seinen rasanten Aufstieg.

"Das ist mit Abstand das größte Konzert, das jemals im Verkauf war", erzählte er. Seine bisher größte Show habe in München vor knapp 500 Menschen stattgefunden.

Neues Album erscheint am Freitag

Bevor es im kommenden Jahr auf die ganz große Bühne geht, steht aber zunächst neue Musik an. Am Freitag (23. Oktober) erscheint sein zweites Album "Immer Leben", an dem er rund zwei Jahre gearbeitet hat.

Mit der neuen Single "Zu vü fühl" besingt er außerdem ein Gefühl, das wohl einige kennen: Was passiert, wenn aus einer Freundschaft plötzlich mehr wird – allerdings nur auf einer Seite?

Für verliebte Paare hat Marten dagegen ein deutlich romantischeres Angebot. Wer sein Album vorbestellt, kann sich mit etwas Glück nicht nur über neue Musik freuen, sondern bekommt vielleicht gleich den passenden Sänger für den schönsten Tag im Leben dazu.