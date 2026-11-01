i Am Samstag krachte es in Favoriten gewaltig. Leserreporter Explosion in Favoriten Hoodie-Gang sprengt Tschick-Automaten in die Luft Zu Halloween wurde ein Zigarettenautomat in Favoriten mit einem Böller beschädigt. Nur einen Tag später traf es gleich zwei weitere Automaten. Von Justine Gull 01.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Böller-Chaos in Wien! In der Halloween-Nacht wurde erneut ein Tschick-Automat zum Ziel einer mutmaßlichen Pyrotechnik-Attacke. Gegen 19.00 Uhr kam es in der Knöllgasse in Favoriten zu einem lauten Knall. Ein "Heute"-Leser beobachtete den Vorfall aus nächster Nähe und konnte kaum glauben, was sich vor seinen Augen abspielte.

Wie der Wiener gegenüber "Heute" berichtet, bemerkte er zunächst eine Gruppe junger Männer in Hoodies, die sich bei einem Zigarettenautomaten aufhielten. Nur kurze Zeit später kam es plötzlich zu einem lauten Knall. Weißer Rauch stieg auf und sorgte für Aufregung. "Die haben den jetzt echt weggesprengt", schildert der Augenzeuge fassungslos.

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Wie die Wiener Polizei nun bestätigt, wurde der Zigarettenautomat in Favoriten durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Sprengstoffexperten im Einsatz

Doch damit nicht genug! Am 1. November kam es gegen 1.00 Uhr in der Früh erneut in Favoriten zu einem ähnlichen Vorfall. Dieses Mal wurden gleich zwei Zigarettenautomaten durch Böller stark beschädigt. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern, die nun im Zuge der Ermittlungen ausgewertet werden. Ob dieselben Täter hinter den beiden Vorfällen stecken, ist derzeit nicht bekannt.

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Besonders brisant: In beiden Fällen mussten sprengstoffkundige Organe hinzugezogen werden. Die Experten unterstützten die polizeilichen Maßnahmen rund um die beschädigten Automaten. Insgesamt wurden somit innerhalb von zwei Tagen drei Zigarettenautomaten in Favoriten durch Pyrotechnik beschädigt. Die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter laufen auf Hochtouren.

Erneute Automaten-Attacke in Wien

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in der Bundeshauptstadt. Bereits in den vergangenen Tagen wurden mehrere Tschickautomaten in verschiedenen Gemeindebezirken durch mutmaßliche Böller-Attacken beschädigt.

Auch in Döbling kam es in der Nacht auf Samstag zu einem ähnlichen Vorfall. Dort wurde gegen 2.30 Uhr ein Snack- und Zigarettenautomat beschädigt. Ob die einzelnen Vorfälle miteinander zusammenhängen, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.