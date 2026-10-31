Scheibe demoliert! Mann bedroht Fahrgäste in Wiener Bus

Schockmoment in einem Wiener Linienbus! Ein 34-Jähriger soll am Freitag um 13.30 Für gewaltig Aufregung gesorgt haben. Laut Zeugenaussagen begann der Mann während der Fahrt ohne ersichtlichen Grund lautstark zu schreien. Plötzlich soll er den im Bus befestigten Notfallhammer an sich gerissen und damit mehrere Fahrgäste bedroht haben.
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Bei der Station in der Mommsengasse in Wieden stieg der Tatverdächtige schließlich aus dem Bus. Dort soll er mit dem Hammer die Glasscheibe der Haltestelle beschädigt haben, bevor er die Flucht ergriff.
Der Busfahrer und mehrere Fahrgäste verständigten die Polizei und konnten den Beamten eine genaue Personenbeschreibung sowie die Fluchtrichtung nennen. Demnach soll der Mann in ein nahegelegenes Mehrparteienhaus geflüchtet sein.
Die Exekutivbeamten machten sich auf die Suche und wurden tatsächlich fündig: Im obersten Stockwerk des Gebäudes trafen sie den 34-jährigen Österreicher am Gang an. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf und wurde vorläufig festgenommen.
Der Rettungsdienst versorgte den 34-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach seiner Einvernahme wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Den Notfallhammer konnten die Beamten schließlich im Bereich der beschädigten Bushaltestelle sicherstellen.