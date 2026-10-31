Halloween-Boom! Wiener stürmen noch schnell Kostümladen

Kurz vor der Halloween-Party noch schnell ein Kostüm besorgen? Das dachten sich am Samstag offenbar zahlreiche Wiener. Vor einem Kostümgeschäft in der Leopoldstadt bildete sich eine lange Warteschlange.
Am 31. Oktober wurde es vor dem Geschäft Faschingsprinz richtig voll. Zahlreiche Menschen wollten sich offenbar noch rechtzeitig für die Halloween-Nacht ausstatten.
Ein Leserreporter entdeckte die lange Schlange am Samstag auf seinem Heimweg und staunte über den Andrang. Besonders viele junge Menschen sollen vor dem Kostümladen gewartet haben. Ältere Passanten reagierten auf das Gedränge hingegen offenbar mit Kopfschütteln.
Dass das Gruselfest auch in Österreich zunehmend an Bedeutung gewinnt, zeigen Zahlen des Handelsverbands. Laut dem Consumer Check 2025 überlegen rund zwei Drittel der Österreicher, speziell für Halloween einzukaufen.
Dabei greifen die Menschen deutlich tiefer in die Tasche als noch im Jahr 2024. Im Durchschnitt liegen die geplanten Halloween-Ausgaben bei 74 Euro pro Person, 2024 waren es noch 59 Euro.
Für den österreichischen Handel ergibt sich laut Handelsverband damit ein Plus von 19 Prozent. Hochgerechnet beläuft sich das gesamte Halloween-Geschäft in Österreich auf rund 90 Millionen Euro.