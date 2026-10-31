i Wiener stehen Schlange für ein Last Minute Halloween-Kostüme Lesereporter Last-Minute-Shopping Halloween-Boom! Wiener stürmen noch schnell Kostümladen An Halloween bildete sich vor einem Kostümladen in Wien eine lange Schlange. Zahlreiche Menschen wollten sich noch schnell ein Kostüm sichern. Von Community Heute 31.10.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor der Halloween-Party noch schnell ein Kostüm besorgen? Das dachten sich am Samstag offenbar zahlreiche Wiener. Vor einem Kostümgeschäft in der Leopoldstadt bildete sich eine lange Warteschlange.

Am 31. Oktober wurde es vor dem Geschäft Faschingsprinz richtig voll. Zahlreiche Menschen wollten sich offenbar noch rechtzeitig für die Halloween-Nacht ausstatten.

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Halloween wird immer beliebter

Ein Leserreporter entdeckte die lange Schlange am Samstag auf seinem Heimweg und staunte über den Andrang. Besonders viele junge Menschen sollen vor dem Kostümladen gewartet haben. Ältere Passanten reagierten auf das Gedränge hingegen offenbar mit Kopfschütteln.

Dass das Gruselfest auch in Österreich zunehmend an Bedeutung gewinnt, zeigen Zahlen des Handelsverbands. Laut dem Consumer Check 2025 überlegen rund zwei Drittel der Österreicher, speziell für Halloween einzukaufen.

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74 Euro pro Person

Dabei greifen die Menschen deutlich tiefer in die Tasche als noch im Jahr 2024. Im Durchschnitt liegen die geplanten Halloween-Ausgaben bei 74 Euro pro Person, 2024 waren es noch 59 Euro.

Für den österreichischen Handel ergibt sich laut Handelsverband damit ein Plus von 19 Prozent. Hochgerechnet beläuft sich das gesamte Halloween-Geschäft in Österreich auf rund 90 Millionen Euro.