i Bei einer Pressekonferenz im Mostviertelsaal des Landhauses in St. Pölten präsentierten heute LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl, Univ. Prof. Dr. Arthur Kanonier, Leiter des Forschungsbereichs Bodenpolitik und Bodenmanagement an der TU Wien, und DI Thomas Knoll von Knollconsult die neuen regionalen Raumordnungsprogramme für Niederösterreich. NLK Pfeiffer "Aus Liebe zum Land" Raumordnung: Neue Programme "schützen und ordnen NÖ" Niederösterreich zieht neue Grenzen gegen die Zersiedelung: 500.000 Hektar Fläche sollen geschützt werden. Auch 1.700 Siedlungsgrenzen kommen. Von Niederösterreich Heute 09.11.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederösterreich sagt der zunehmenden Verbauung und Zersiedelung den Kampf an. Nach fünf Jahren Planung präsentierte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Montag in St. Pölten die neuen regionalen Raumordnungsprogramme. Insgesamt sollen 500.000 Hektar Fläche vor Verbauung geschützt werden.

1.700 Grenzen gegen Zersiedelung

Kernstück der neuen Regelungen sind 1.700 verbindliche Siedlungsgrenzen. Sie sollen verhindern, dass Ortschaften immer weiter in die Landschaft hineinwachsen. "Wir wollen den Charakter unserer Dörfer und das Gesicht unserer Heimat erhalten", erklärte Pernkopf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die geschützten Flächen umfassen unter anderem landwirtschaftliche Vorranggebiete, wertvolle Landschaftsteile und Uferzonen. Damit sollen sowohl die Lebensmittelproduktion als auch Naturflächen und der Hochwasserschutz langfristig gesichert werden.

Alle 573 Gemeinden eingebunden

An dem fünfjährigen Planungsprozess waren sämtliche 573 niederösterreichischen Gemeinden beteiligt. Insgesamt fanden 573 Einzeltermine und 90 Regionalversammlungen statt. Rund 4.500 Änderungspunkte wurden behandelt. Die 21 regionalen Raumordnungsprogramme wurden schließlich einstimmig von der Landesregierung beschlossen.

Die Bilder des Tages i ?

Platz für Wohnungen und Arbeitsplätze

Trotz der neuen Einschränkungen soll weiterhin Platz für Wohnungen, Betriebe und öffentliche Einrichtungen bleiben. Laut Pernkopf ist die Bevölkerung Niederösterreichs in den vergangenen 20 Jahren um 9,4 Prozent gewachsen, die Zahl der Arbeitsplätze sogar um 23 Prozent.

Auch VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl betonte, dass Bodenschutz und wirtschaftliche Entwicklung miteinander vereinbar sein müssten. "Dörfer dürfen weder zersiedelt werden noch beim Wachstum zum Stillstand kommen", erklärte er.

Klare Regeln für die Zukunft

Raumplanungsexperte Arthur Kanonier von der TU Wien hob die langfristige Bedeutung der neuen Vorgaben hervor. Durch verbindliche Siedlungsgrenzen sei künftig klar geregelt, welche Flächen nicht mehr in Bauland umgewidmet werden dürfen.

Mit den neuen Programmen verfügt Niederösterreich erstmals über einen flächendeckenden regionalen Planungsrahmen, der sowohl den Schutz wertvoller Grünflächen als auch die weitere Entwicklung der Gemeinden regeln soll.